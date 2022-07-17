Небезпека нових ракетних ударів РФ: у Генштабі назвали, який регіон під загрозою

РФ може завдати нових ударів по Україні

На Південнобузькому напрямку російські окупанти систематичними обстрілами намагаються порушити логістичне забезпечення українських військ.

Як йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України, ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших.

Крім того, російські окупанти також завдали ракетних ударів по Миколаєву.

"Триває повітряна розвідка безпілотними літальними апаратами. Висока загроза подальших ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону", - йдеться у зведенні.

Ракетний удар по Вінниці

В результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також головред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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