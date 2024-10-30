Росія накопичила сотні ракет і готується до удару: названо можливий термін

В Росії вже виготовили понад 200 ракет різних типів.

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РФ готує масований удар по Україні / колаж: Главред, фото: pexels, РНБО

Головне із заяви експерта:

У росіян є більше тисячі ракет, які готові до удару

Росія може завдати масованого удару по Україні після виборів у США

Від часу останнього масованого ракетного удару в країні-агресорці Росії виготовили понад 200 ракет різних типів. Проте кількість ракет зараз не впливає на ухвалення рішень. Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в коментарі ТСН.ua.

За його словами, у росіян є більше тисячі ракет, вони вже давно могли завдати удару. Найімовірніше, щось їх стримує.

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"Можливо, це якісь домовленості зі США перед виборами, щоб не ескалювати ситуацію. Бо Білий дім дотримався домовленостей щодо неескалації перед виборами Путіна. Тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною", - сказав він.

Світан вважає, що інші причини не повинні стримувати росіян в ударах по об'єктах всередині України.

"Які там були включені механізми — це вже, швидше за все, історія потім розкаже. Реально зараз видно таку домовленість. Щойно ці домовленості зникнуть, атака може бути однозначною", — каже експерт.

Полковник ЗСУ в запасі також припустив, що Росія може завдати масованого удару по Україні, наприклад, після виборів у США, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

Крім того, підкреслив він, наступна масована атака не буде пов’язана з похолоданням у листопаді.

"Швидше за все, це буде пов'язано з виборами. Тобто після виборів росіяни можуть завдати удару. Або якщо їм щось не сподобається, або вони захочуть створити напруженість до виборів. Тому це може статися будь-якої миті", — підсумував військовий експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері середи, 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. Відомо, що окупанти випустили по Одещині близько десяти ракет.

Ввечері 29 жовтня росіяни також атакували Україну Шахедами. Ворожі ударні безпілотники зафіксували у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Крім того, у ніч на 29 жовтня ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг із Криму. Ударні безпілотники окупанти запускали із напрямків Орел та Курськ.

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