У регіонах пролунали потужні вибухи: Україна під атакою ракет, Шахедів та КАБів

Російські окупанти увечері 29 жовтня атакували Україну Шахедами. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ворожі ударні безпілотники зафіксували у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Також зазначається, що росіяни здійснили запуск балістичних ракет з північно-східного напрямку. У Сумах пролунали потужні вибухи. Поки нема інформації про наслідки ракетної атаки. Крім того, РФ здійснювала запуск КАБів для ударів по Сумщині.
Ворог атакував авіабомбами і Харківщину. Там удари були зафіксовані у селі Безруки в Дергачівській громаді. Внаслідок цього було пошкоджено приватний будинок, постраждали двоє людей. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Синєгубов.
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Раніше повідомлялося про те, що в Києві лунали вибухи і спалахнула пожежа. У Солом'янському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресор Росія атакувала Україну 100 дронами. Як зазначили військові, РФ застосувала ударні БПЛА типу "Shahed" і невстановлені безпілотники. Напрямками пусків були: Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Як повідомлялося раніше, росіяни вдарили ракетою-гібридом по Харкову. На місці влучення в будівлю Держпрому спалахнула пожежа, відомо про загиблих і постраждалих.
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