У регіонах пролунали потужні вибухи: Україна під атакою ракет, Шахедів та КАБів

Внаслідок ворожих ударів відомо про постраждалих, пошкоджені будинки.

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Україна під атакою шахедів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Російські окупанти увечері 29 жовтня атакували Україну Шахедами. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі ударні безпілотники зафіксували у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Також зазначається, що росіяни здійснили запуск балістичних ракет з північно-східного напрямку. У Сумах пролунали потужні вибухи. Поки нема інформації про наслідки ракетної атаки. Крім того, РФ здійснювала запуск КАБів для ударів по Сумщині.

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Ворог атакував авіабомбами і Харківщину. Там удари були зафіксовані у селі Безруки в Дергачівській громаді. Внаслідок цього було пошкоджено приватний будинок, постраждали двоє людей. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Синєгубов.

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Раніше повідомлялося про те, що в Києві лунали вибухи і спалахнула пожежа. У Солом'янському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресор Росія атакувала Україну 100 дронами. Як зазначили військові, РФ застосувала ударні БПЛА типу "Shahed" і невстановлені безпілотники. Напрямками пусків були: Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Як повідомлялося раніше, росіяни вдарили ракетою-гібридом по Харкову. На місці влучення в будівлю Держпрому спалахнула пожежа, відомо про загиблих і постраждалих.

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