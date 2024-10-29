Півсотні дронів та балістична ракета: в силах ППО відзвітували про нічну атаку

Повітряну атаку РФ відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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РФ атакувала Україну балістикою та "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Що відомо про атаку ворога:

РФ завдала удару по Харкову

Під прицілом ворога був Кривій Ріг та Київ

Силам ППО вдалось знищити 26 ворожих БпЛА

У ніч на 29 жовтня 2024 року ворог вкотре завдав ударів по Україні. Російські війська атакували балістичною ракетою "Іскандер-М", 48 безпілотниками "Shahed" і дронами невстановленого типу. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг із Криму. Ударні безпілотники окупанти запускали із напрямків Орел та Курськ.

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Крім того, авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.", - йдеться в повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в Росії. Інформація уточнюється та оновлюється.

Скільки цілей вдалось знищити українській ППО / фото: Повітряні сили ЗСУ

Удар по Кривому Розі

Вночі 28 жовтня, керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що країна-агресор Росія здійснила балістичну ракетну атаку на Кривий Ріг.

Згодом керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетної атаки кількість поранених зросла до 14 осіб. Загинув також 39-річний чоловік.

Перед тим було відомо про 12 постраждалих в результаті російського обстрілу міста із застосуванням балістичного озброєння.

За словами чиновника, 10 постраждалих були госпіталізовані — стан однієї особи розцінюється як "важкий", інші перебувають у стані середньої тяжкості.

"На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка", — розповів керівник ОВА.

Він також повідомив, що пожежу, яка виникла після "прильоту" у Кривому Розі, уже загасили співробітники ДСНС.

У місті внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені:

11 багатоквартирних будинків,

клініка,

школа,

адмінбудівля,

також були повністю знищені 12 гаражів, і ще 10 понівечені,

удар "зачепив" газогін.

Удар по Харкову

Російські військові вночі 29 жовтня обстріляли вкотре Харків, жертвами стали щонайменше четверо людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"О 2:51 Харків зазнав авіаційного обстрілу – влучання (імовірно, КАБ) було зафіксоване в Основ’янському районі. Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 – зазнали різних ступенів пошкоджень", – написав Терехов у телеграмі.

Це був уже другий упродовж минулої ночі удар сил РФ по Харкову – внаслідок першого, завданого близько 21:00 28 жовтня, була пошкоджена історична будівля Держпрому в центрі міста, поранень зазнали дев’ятеро людей.

Нічна атака на столицю

Також в ніч на 29 жовтня, російські окупанти здійснили 18 повітряну атаку на столицю з початку місяця.

У Києві внаслідок нічної дронової атаки та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до 5 людей. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста.

Відомо, о 04:29 через атаку БпЛА загорілися припарковані авто, магазин і торговельна споруда. Також сталася розгерметизація газової труби.

Рятувальники локалізували пожежу на площі 50 кв. м о 05:17 та ліквідували о 05:37.

Евакуйовано 15 людей, постраждали 5 людей. Одну людину госпіталізували з серйозним пораненням ніг.

За попередніми даними начальника КМВА Сергія Попко, у Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адмінбудівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Shahed / Инфографика: Главред

Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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