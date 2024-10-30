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Ворог намагається заплутати ППО Києва: речник окреслив тактику ударів РФ

Маріна Фурман
30 жовтня 2024, 10:43
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Окупанти атакують столицю не лише "Шахедами", але й дронами "Гербера".
Ворог намагається заплутати ППО Києва: речник окреслив тактику ударів РФ
Росія щодня атакує Україну "Шахедами" / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Ворог намагається заплутати систему ППО
  • Окупанти атакують столицю дронами "Гербера"
  • Дрони РФ підлітають до Києва на низьких висотах

Окупанти майже щоночі атакують столицю ударними безпілотниками. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в етері "Громадського радіо" розповів, яку тактику росіяни використовують для ударів дронами по Україні.

За словами Шаманова, російські ударні безпілотники заходять на Київ на малих висотах і з різних сторін.

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"Шахеди постійно змінюють маршрути. Атака йде хвилями. Заходять вони на малих висотах. Хоча минулого місяця був випадок, коли російські дрони заходили на висоті понад один кілометр. Крутяться в якійсь зоні, привертаючи увагу. Основна мета — максимально заплутати мобільні вогневі групи, змусити їх переміщатись і таким чином створити коридор для проходження наступних хвиль шахедів", — повідомив речник.

Ворог намагається заплутати ППО Києва: речник окреслив тактику ударів РФ
Shahed / Инфографика: Главред

Він зазначив, що вже третю ніч поспіль уламки падають у Солом'янському районі. Проте він не зміг пояснити, чому саме цей район став мішенню для російських ударів.

Шаманов підкреслив, цієї ночі росіяни здійснили 19 дронову атаку на Київ від початку жовтня.

Згідно з озвученою інформацією, окупанти атакують столицю не лише "Шахедами", але й дронами "Гербера", які росіяни запускають без бойової частини, тобто як фальш-ціль. За словами Михайла Шаманова, у такий спосіб росіяни намагаються заплутати українську систему ППО.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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Як писав Главред, російські окупанти увечері 29 жовтня атакували Україну "Шахедами". У багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Ворожі ударні безпілотники зафіксували у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Згодом у ДСНС написали, що в ніч на 30 жовтня в Києві під час роботи ППО пролунали вибухи, а також виникли пожежі через падіння уламків ворожих дронів. Внаслідок атаки постраждали 9 осіб, серед них одна дитина. У ДСНС підтвердили, що в багатоповерховому будинку в Солом’янському районі ліквідовано пожежу на площі 40 квадратних метрів.

Як зʼясувалось, країна-агресор Росія атакувала українську територію 62 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. У Повітряних силах інформували, що станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

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війна в Україні шахід ракетний удар Дрон Shahed-136
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