За терор буде відповідь: Зеленський пригрозив Росії за жахливий обстріл будинку в Дніпрі

За останніми даними, в цілому вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали.

Володимир Зеленський / president.gov.ua, Валентин Резніченко

Всі причетні до ракетного удару по житловому будинку в місті Дніпро в суботу, 14 січня, повинні бути покарані.

Як написав в Telegram президент Володимир Зеленський, світ повинен зупинити російський терор.

За словами президента, на місці подій працюють рятувальники, вони будуть всю ніч розбирати завали.

"Боремося за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Всі понесуть відповідальність. Максимальну", - написав Зеленський.

Останні дані про постраждалих

Станом на 18.28 стало відомо, що в результаті попадання ракети в житловий будинок постраждали семеро дітей. Всі вони знаходяться в лікарні. Наймолодшому потерпілому-три роки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

"В цілому вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали", - написав він.

Удар по Дніпру

14 січня під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 16: 20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних.

Всі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція триває.

Ракетна атака на Україну 14 грудня

РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, після ранкової атаки заступник командувача Сухопутними військами Олександр Павлюк попереджав, що в суботу Росія може завдати масованого удару з повітря.

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