Болісна втрата для РФ: названо нові ймовірні ворожі цілі для обстрілів

Сили оборони можуть звернути увагу на підприємства в РФ, які займаються виробництвом добрив.

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Україна завдає потужних ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливе із заяв Шапрана:

Знищення афінажних заводів у РФ зменшить "золоті" доходи Кремля

Можна завдати удару по підприємствах у РФ, які займаються виробництвом добрив

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран прокоментував питання щодо ймовірності нанесення країні-агресору - РФ - нових болючих ударів у сфері економіки.

"Виробництво банківського та технічного золота. Росія активно його продає. Видобуток становить приблизно 300–350 тонн на рік. Вони засекретили цю інформацію, але загальні обсяги все одно можна оцінити", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт нагадав, що собівартість золота становить приблизно від 1000 до 1500 доларів за тройську унцію, а продають його по 3000–4000 доларів.

"Крім того, золото використовують для розрахунків. Ті 44 тонни, про які я говорив, зникли з балансу Центрального банку лише за перше півріччя. Але було ще золото в "Гохрані" та інших державних структурах, про яке вони не звітують", - пояснив він.

Співрозмовник переконаний, що знищення афінажних заводів у РФ, де виробляється більша частина банківського золота, може знизити "золоті" доходи Кремля на 30–40%.

"Якщо НПЗ краще горить, але його можна відносно швидше відремонтувати, то афінажний завод з обладнанням зі Швейцарії, Німеччини та інших країн відновити зараз буде дуже складно. Торгівля золотим піском або самородками - це вже зовсім інший рівень доходів. Виручка одразу впаде, бо це фактично сировина. Відмова від експорту необробленої золотої сировини до Росії була б для них великим мінусом, а для нас - плюсом", - сказав він.

/ Главред

Крім того, Шапран також запропонував Силам оборони звернути увагу на підприємства в РФ, які займаються виробництвом добрив.

"Я розумію, що міжнародна спільнота турбується про світову продовольчу безпеку. Але добрива - це продукція подвійного призначення. Вони технологічно дуже близькі до виробництва вибухівки. Гадаю, нам також потрібно звернути на це увагу. А "вишенькою на торті" є виробництво скрапленого природного газу. Це одна з моїх улюблених тем, тому що втрата таких потужностей була б для Росії дуже болючою. Майже всі вони розташовані в зоні вічної мерзлоти", - додав він.

Дивіться відео - інтерв’ю Віталія Шапрана:

У ЗСУ розкрили подробиці нічної операції проти об’єктів російських військ

У ніч на 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України провели масштабну операцію, завдавши ударів по низці військових об’єктів російських військ, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомили українські військові, безпілотники успішно вразили 36 цілей, що знаходилися далеко в тилу противника. Під удар потрапили штаби та пункти управління, радіолокаційні комплекси, логістична інфраструктура, а також об’єкти, що забезпечують російські сили паливом та енергопостачанням.

За даними ЗСУ, основним завданням операції було зниження можливостей російської військової інфраструктури, а також порушення роботи об’єктів, які використовуються для забезпечення та підтримки бойових дій.

Удари вглиб РФ - новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке займається виробництвом російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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