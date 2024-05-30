Росія може повністю вивести війська з України: експерт назвав головну умову

Риженко наголосив, що в разі надання дозволу Україні завдавати ударів по РФ, ворог прийме рішення про відведення військ на 400 кілометрів на схід.

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Одне рішення країн Заходу може змусити Росію відводити війська / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Якщо країни Заходу приймуть рішення надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ, то це надалі може привести до повного виведення окупаційних військ Росії з території України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ в 2004-2020 роках, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко.

За його словами, якщо РФ відведе війська на 400 кілометрів від фронту для уникнення ураження далекобійним озброєнням, вона буде безсила. Навіть відведення на 70 кілометрів вже стало для них проблемою.

"Річ у тім, що росіяни формують свої загони поблизу кордону, а потім відправляють їх "працювати" по нас. Пункти управління на відстані в 400 кілометрів, можливо, і працюватимуть, але від цього страждатиме логістика. Відповідно, і постачання боєприпасів, і евакуація поранених", - сказав експерт. відео дня

Риженко наголосив, що для того, щоб проїхати автомобільним маршем 400 кілометрів потрібно приблизно 10 годин. Він додає, що відведення росіян на таку відстань створить санітарну зону, про яку вони самі зараз говорять.

"Крім того, у такий спосіб ми знешкодимо ті угруповання, які зараз перебувають в Україні, оскільки виб'ємо ланцюги постачання і позбавимо їх підкріплення. А це може змусити російські війська відійти вглиб території РФ і піти з України", - резюмував Андрій Риженко.

Хто такий Андрій Риженко Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки. Чотири роки проходив службу офіцером штабного елемента партнерства в J-7 (управління бойової підготовки) Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Був керівником робочої групи міжнародних експертів з опрацювання Стратегії ВМС ЗС України 2035, був помічником міністра оборони України.

Удари по Росії західною зброєю - що відомо про позицію країн

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна може застосовувати зброю, отриману від Фінляндії, для ударів по військових об'єктах у Росії. Польща також підтримує право ЗСУ використовувати західну зброю проти окупантів на території РФ. Про це заявили міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик.

Адміністрація Байдена може терпимо ставитися до ударів України по території Росії, адаптуючи і коригуючи свою позицію залежно від ситуації на фронті. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зняв обмеження на використання українськими військовими німецької зброї по території Росії, пише Politico.

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