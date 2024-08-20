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Росія використала нову зброю в боях під Курськом: чи ефективно

Яна Ставська
20 серпня 2024, 20:38
747
Але схожу зброю використовують не тільки ЗС РФ, а й українська армія.
Росія використала нову зброю в боях під Курськом: чи ефективно
Тривають бої в Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Окупанти використовували в Курській області безпілотники, які управляються оптоволокном, несприйнятливим до радіоперешкод. Це перший випадок використання такої зброї в бою, пише The Forbes.

Успіх операції ЗСУ в Курській області багато чим завдячує саме блискучій підготовці до придушення ворожих частот БПЛА, йдеться в матеріалі.

Але і українці, і росіяни почали використовувати нові дрони, які придушити дуже складно: оператор наводить БПЛА на ціль - і дрон уже сам на неї летить, навіть за втрати зв'язку.

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Але зовсім інший підхід - дротове наведення. Дані передаються оптоволокном, загалом принцип схожий на управління ракетами TOW. Саме такі нібито використовує російська армія в Курській області.

ЗСУ перехопили вказаний російський прототип ще в березні, але тоді, схоже, не йшлося про масове їхнє виробництво.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований 1917 року, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. У холдинг Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і 2006 року його визнали найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель передплатників", у якій широка мережа "передплатників" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Бої в Курській області - останні новини

Українські військові потужно просуваються в Курській області й операція не закінчується. Станом на 20 серпня ЗСУ звільнили вже 1263 квадратних кілометри.

Наразі під контролем українських військових перебувають 93 населені пункти. Бійці ЗСУ просунулися вглиб оборони окупантів від 28 до 35 кілометрів.

Напередодні стало відомо про знищення Збройними силами України трьох мостів через річку Сейм у Глушківському районі РФ, що майже відрізало тритисячне угруповання противника від основних ліній постачання БК і техніки.

За словами експерта Дмитра Снєгирьова, у разі успіху під контроль Сил оборони в Курській області перейде ще близько 700 квадратних кілометрів.

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