РФ посилює натиск на Куп'янськ: ворог перекидає сили, щоб створити плацдарм

Окупанти атакують по всій лінії фронту та намагаються захопити Синьківку.

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Росіяни наступають на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Окупанти продовжують активні штурмові дії на Куп'янському напрямку. Також зафіксовано переміщення додаткових сил противника. Росіяни намагаються просунутися до Синьківки з метою захоплення цього населеного пункту. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається захопити Синьківку, щоб створити плацдарм біля Куп'янська", - підкреслив Фітьо.

За його словами, ситуація на Куп'янському напрямку є напруженою, російські сили проявляють активність по всій лінії фронту. Збройні сили України успішно відбивають атаки та завдають ворогові значних втрат.

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Синьківка на карті DeepState / Фото: скрін deepstatemap.live

Представник командування Сухопутних військ також зазначив на даному напрямку інтенсивне використання авіації та дронів-камікадзе російськими військами. Крім цього, росіяни обстріляли артилерією позиції ЗСУ 477 разів за останню добу.

За минулу добу Сили оборони на Куп'янському напрямку ліквідували 224 солдати Російської Федерації, 16 безпілотників і 23 одиниці техніки, включаючи 1 танк і 3 броньовані машини.

Війна в Україні

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни тиснуть по всій лінії оборони навколо міста, використовуючи численні піхотні групи.

Також цьогорічна зима стала випробуванням для FPV-дронів через незвичайні умови. Раніше їх не використовували в мороз. Холод швидко розряджає акумулятори, тому складно передбачити, скільки дронів зможе працювати. Крім того, при сильній вологості оптика обмерзає, що ускладнює роботу.

Як повідомляв Главред, ситуація на фронті загострюється, Росія підвищує тиск на Україну і не сигналізує про готовність відмовитися від своєї військової мети – захоплення України. Перед Україною може виникнути потреба перейти до оборони, а тому подальший контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року за таких обставин.

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