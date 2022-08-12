Росія хоче зруйнувати Україну: експерт назвав головну мету Путіна у війні

Експерт назвав мету РФ у війні з Україною / pixabay, ЗСУ

Метою нападу Москви на Київ є бажання Кремля "повернути Україну" для реалізації проекту Володимира Путіна відновлення Радянського Союзу, але з меншими витратами ресурсів, заявив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, РФ не вистачить ресурсів для утримування окупаційного режиму в усій Україні.

"Щоб її населення було задоволене, щоб при цьому ще якось відбиватися від зовнішніх атак, зокрема, санкцій, і підтримувати свою зовнішню політику, яка після окупації України зазнала ще більших ударів (санкції, ізоляція тощо), Росія була і залишається нездатною на це", - упевнений експерт.

Він вважає, що метою Москви залишається руйнування України та її перетворення на нежиттєздатну територію.

"Росія хотіла бачити Україну напівзруйнованою державою, позбавленою ресурсів, із населенням, яке поринуло б у внутрішні конфлікти та невизначеність. Такою була мета путінського нападу", - говорить аналітик.

У той же час він зазначив, що сили РФ, які були залучені для нападу на Україну, не могли б забезпечити контроль над усією країною. Вони могли б забезпечити лише державний переворот у Києві і, можливо, на певний час "демілітаризацію" України.

"Але Росію все це влаштовувало б, вона б говорила: "Ми звільнили Україну від нацистів, а тепер робіть, що хочете". Такий розвиток подій для Путіна був би вигідним, тому що йому потрібна легітимація всередині Росії і пояс нестабільності навколо неї, щоб не було "поганого прикладу" для росіян – демократичного вибору, проєвропейського напрямку. Чи змінилася в цьому сенсі стратегія Росії за підсумками воєнних дій? Думаю, ні. Росіяни продовжують переслідувати мету – завдати якомога більшої шкоди та руйнувань Україні", - додав Розумний.

Як раніше заявив народний депутат Володимир В'ятрович, президенту РФ навмисно не говорять правди про хід війни проти України. Про поразку своєї армії він ризикує дізнатися останнім.

Нагадаємо, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що оточення глави РФ Володимира Путіна не знало про його намір розв'язати повномасштабну війну проти України. У такі плани диктатор не посвятив навіть найближчих своїх політичних соратників.

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