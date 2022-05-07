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Оточення водить Путіна за ніс, про розгром армії РФ він дізнається останнім - В'ятрович

7 травня 2022, 02:45

Президент країни-агресора не отримує правдивої інформації з фронту.

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Оточення водить Путіна за ніс / скріншот

Президенту РФ навмисно не говорять правди про хід війни проти України. Про поразку своєї армії він ризикує дізнатися останнім.

Таку думку в чаті на Главреді озвучив народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.

Якщо російські війська будуть розгромлені в Україні, Путін дізнається про це тижнів через два, вважає він.

"Путін буде одним з останніх, хто дізнається це. Така інформація буде довго до нього доходити. Тому що на кожному поверсі, який буде вище безпосередніх свідків розгрому, будуть намагатися стримати цю інформацію. І я не здивуюся, якщо врешті-решт до Путіна дійде інформація не про розгром, а про нібито здобуту перемогу", - пояснив нардеп.

читайте такожПутін повторить виставу 2014 року: Подоляк розповів про запланований у Маріуполі "парад полонених"Також він порівняв ситуацію в Кремлі з гоголівщиною:

"Коли підлеглі бояться вищого начальника, тому говорять йому тільки те, що він хоче почути, а не правду. Отже, ситуація спотворюється, і цей високий начальник стає жертвою того підходу, який сам же і ввів", - підсумував В'ятрович.

Раніше головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що оточення глави РФ Володимира Путіна не знало про його намір розв'язати повномасштабну війну проти України. У такі плани диктатор не присвятив навіть найближчих своїх політичних соратників.

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війна в Україні Володимир Путін Володимир В'ятрович
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