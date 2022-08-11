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"Дуже налякав Майдан": Арестович розповів, коли Путін вирішив напасти на Україну

11 серпня 2022, 05:11

За словами Арестовича, росіяни перехопили стратегічні галузі економіки України, поставили країну в залежність.

Арестович, окупанти
Арестович розповів, коли РФ вирішила напасти на Україну / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Рішення щодо "поглинання" України в Росії схвалили ще в далекому липні 2005 року, заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону радник голови ОП Олексій Арестович.

"Вони рішення вторгатися прийняли в липні 2005 року. Їх моторошно налякав Майдан, - сказав радник глави ОПУ. - Ми з [Дмитром] Корчинським з'їздили в лютому 2005-го в Москву, поговорили про це, дізналися про це. Я чесно написав доповідну записку. Я тоді був офіцером [Головного управління розвідки Міноборони України]. Її благополучно кинули в стіл, нікому вона не була цікава. І в липні 2005-го десь [росіяни] прийняли доктрину на поглинання України. І далі пішло".

За словами Арестовича, росіяни перехопили стратегічні галузі економіки України, поставили країну в залежність від білоруського і російського палива, зруйнувавши при цьому українські НПЗ.

"Те ж саме з банківською системою. Всі великі масиви економіки... або контрольний пакет, або серйозна присутність. Заагентуривали вище керівництво. Те ж саме – медіа, те ж саме - дипломатія. Силовики всі були наскрізь пронизані. Вони і зараз пронизані. Питання роботи контррозвідки. Тому вони дуже грунтовно підготувалися", - зазначив радник глави ОПУ.

Все зрозуміло, продовжив Арестович, стало під час Майдану, коли почалася військова агресія РФ проти України.

"Міністр оборони - громадянин Росії, [голова СБУ]. І голова МВС - громадянин Росії. Це унікальна операція... Не було у світовій військовій історії (я непогано її знаю) ситуації, коли така комплексна операція була проведена і реалізована щодо якоїсь країни... ми лежали просто як котлета у них. Крути з будь-якого боку, відрізай і їж - без питань", - підкреслив він.

На думку Арестовича, ознакою наступальної доктрини РФ стало відродження нею інженерно-понтонних частин – бригад і окремих батальйонів після "мюнхенської промови" президента Росії Володимира Путіна в 2007 році.

"І перше, куди він кинув, – це Білоруський і український напрямки", - вказав радник голови ОПУ.

Війна Росії проти України на Донбасі

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія відправляє війська з північної частини Донецької області на Південний фронт. Не виключено, що окупанти тимчасово припиняють наступ на Слов'янськ. Ворожі підрозділи кидають у захоплений Крим для їх підготовки до контрнаступу армії України на позиції окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що окупація російськими військами Донецької та Луганської областей, мовляв, "йде за планом". Як, мовляв, "підтвердження" своїх слів, він навів у приклад захоплення окупантами шість маленьких сіл.

Військовий експерт Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду розповів про те, що війська РФ на Донбасі потрапили в глухий кут. Вони не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ в Донецькій області.

Новини Донбасу онлайн

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