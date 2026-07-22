Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія різко змінила тактику ударів по Україні: в Генштабі назвали новий пріоритет

Юрій Берендій
22 липня 2026, 20:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Заступник головнокомандувача ЗСУ пояснив, чому ворог зменшує масштабування ракетних програм і робить ставку на нові дрони.
Росія різко змінила тактику ударів по Україні: в Генштабі назвали новий пріоритет
В Генштабі пояснили, на що Росія робить ставку під час ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Главред, Вікіпедія

Ключові тези:

  • Пріоритет росіян - нові дрони без зв'язку і навігації
  • Ракети стали менш масовими, але точнішими
  • Ворог активізувався в морському домені

Росія суттєво скоротила масштабування ракетних програм і зробила головну ставку на дрони, зокрема нові модифікації "Шахедів". Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Лебеденко, передає УНІАН.

"Сьогодні пріоритет росіян - це дрони. Я не скажу, що вони згорнули ракетні програми, вони їх продовжують вдосконалювати, але масовість і масштабування трошки зменшили - це б'є по їхній економіці. І сьогодні пріоритет - це нові види "Шахедів" з новими якостями", - заявив Лебеденко.

відео дня

За його словами, йдеться про малі дрони без засобів зв'язку та навігації, і саме перехід від кількості до якості є для ворога головним напрямом розвитку.

Ракети стали точнішими, але не масовими

Попри збереження ракетної програми, характеристики самих ракет змінюються. Заступник головнокомандувача звернув увагу на різницю між тими ракетами, якими Росія атакувала на початку повномасштабного вторгнення, і тими, що застосовуються зараз.

"Якщо ви помітили, зараз під час ракетних ударів самі ракети суттєво відрізняються від тих, що були в них у запасах на початку війни, тому що наша система ППО суттєво вдосконалилась. І вони приділяють увагу вже не кількості, а якості: навігації, завадостійкості, маневреності", - пояснив Лебеденко.

Він додав, що ці тенденції стосуються переважно атакувальних можливостей ворога, тоді як паралельно Росія активно розвиває і власну систему захисту техніки.

"Вони дуже розвивають систему захисту. Ми вже маємо розвіддані щодо захисту їхньої техніки, вони розуміють, що відновлення маневреності військ у цій зоні - дуже пріоритетна задача для них", - зазначив він.

Морський домен та інтеграція систем виявлення

Окремий напрям, у якому Росія намагається наздогнати Україну, - морський домен. Втративши контроль над частиною флоту через українські безекіпажні дрони, ворог активізував розробки у цій сфері.

"Зараз вони дуже активно працюють у морському домені. Вони побачили, що ми змогли розібратися з їхнім флотом за рахунок наших безекіпажних дронів, і сьогодні намагаються вирівняти ситуацію в технологічності та масовості щодо морського домену", - сказав Лебеденко.

Ще один напрям, який фіксує командування ЗСУ, - об'єднання ворогом окремих військових систем в єдиний контур управління. Йдеться про поєднання радарів, треків та підрозділів радіоелектронної боротьби з ударними й перехоплюючими дронами.

"Ми бачимо, як вони об'єднують радари, як об'єднують треки, як підрозділи РЕБ інтегрують систему виявлення, а туди ж інтегрують дрони-перехоплювачі або ударні дрони. Синхронність десь передбачається", - розповів заступник головнокомандувача.

За його словами, головне завдання українських військ у цих умовах - випереджати ворога на крок або декілька.

"Наше завдання - щоб ми всі синхронізувались і постійно були на крок або декілька кроків попереду. Це можна досягнути вчасним виявленням, розумінням, постановкою задач підрозділам і швидким оперативним масштабуванням та доведенням до наших військ", - підсумував Лебеденко.

Росія різко змінила тактику ударів по Україні: в Генштабі назвали новий пріоритет
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чому Росія різко посилила удари по Україні - коментар експерта

Військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі для ТСН.ua висловив думку, що масовані удари Росії балістичними ракетами по Києву можуть свідчити про прагнення Володимира Путіна досягти хоча б символічної військової перемоги напередодні виборів до Державної думи РФ, запланованих на середину вересня.

За словами експерта, вибір столиці України як головної цілі не є випадковим, адже в Кремлі розглядають Київ як стратегічно важливий об'єкт для посилення тиску.

Коментуючи дані Інституту вивчення війни про використання Росією ракет із недоторканного резерву, Селезньов припустив, що це свідчить про поспіх російського керівництва. На його думку, Кремль свідомо підвищує ставки та йде на додатковий ризик, намагаючись досягти бажаного результату, хоча навіть такі дії, за його оцінкою, не забезпечать Росії поставлених цілей.

Водночас експерт не виключив, що Росія може накопичувати частину свого ракетного арсеналу для майбутніх ударів по енергетичній інфраструктурі України з настанням холодної пори року. За його словами, саме погіршення погодних умов може стати сигналом до активізації таких атак, хоча значна частина українських енергетичних об'єктів уже отримала додатковий захист. На думку Селезньова, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від того, коли саме Росія вирішить перейти до реалізації такого сценарію.

"Загалом ключовий маркер для нас, маркер того, як будуть розвиватись події зокрема і з ракетно-дроновими атаками - це 20-ті числа вересня", - каже він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про комбінований ракетно-дроновий удар по Одесі та пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, від атаки постраждали 17-річний хлопець і 23-річна дівчина, тривають роботи з уточнення кількості та масштабів пошкоджень.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому Одещина опинилася під посиленим вогнем і яке озброєння застосовує ворог. За словами Ігната, Одещина приваблює ворога через морську логістику й порти, що впливає на вибір пріоритетних цілей.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров інформував про наслідки удару по житловому сектору Сум. Григоров повідомив про поранених та ускладнення робіт із ліквідації наслідків у звʼязку із продовженням атак і навів відомості про удар реактивним дроном. За оновленими даними, поранення дістали двоє дорослих і четверо дітей, рятувальні роботи ускладнені через повторні ворожі атаки.

Читайте також:

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія різко змінила тактику ударів по Україні: в Генштабі назвали новий пріоритет

Росія різко змінила тактику ударів по Україні: в Генштабі назвали новий пріоритет

20:32Війна
Завершення війни в Україні: Зеленський провів важливу розмову з представниками Трампа

Завершення війни в Україні: Зеленський провів важливу розмову з представниками Трампа

19:41Війна
Бронювання через "Дію" можуть зупинити: коли тисячі працівників втратять відстрочку

Бронювання через "Дію" можуть зупинити: коли тисячі працівників втратять відстрочку

18:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Заплутана головоломка з сірниками, яку не всі можуть розв'язати з першої спроби

Заплутана головоломка з сірниками, яку не всі можуть розв'язати з першої спроби

Тест на IQ: потрібно знайти курку серед півнів за 10 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти курку серед півнів за 10 секунд

В Кремлі змінили позицію щодо виведення військ РФ з регіонів України - що вимагає Путін

В Кремлі змінили позицію щодо виведення військ РФ з регіонів України - що вимагає Путін

Підлога буде ідеально чиста: найкращий лайфхак проти пилу і бруду

Підлога буде ідеально чиста: найкращий лайфхак проти пилу і бруду

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці альбатроса за 27 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці альбатроса за 27 с

Останні новини

20:55

Варені яйця чиститимуться за секунди: достатньо додати у воду один інгредієнт

20:34

Головна пастка серпня 2026: кому астрологи заборонили ризикувати до вересняВідео

20:32

Росія різко змінила тактику ударів по Україні: в Генштабі назвали новий пріоритет

19:55

Як красиво назвати Олексія — українські варіанти та значення імені

19:41

Завершення війни в Україні: Зеленський провів важливу розмову з представниками Трампа

Усунення Путіна і громадянська війна: Загородній – про наслідки паливної кризи в РосіїУсунення Путіна і громадянська війна: Загородній – про наслідки паливної кризи в Росії
19:31

Святу реліквію і не тільки: що знайшли в столиці УПА під час ремонту церквиВідео

19:28

Жест зверхності чи подяка: звідки насправді з'явилися чайові

18:54

оли знищать Кримський міст: названо головну умову та сценарій для росіян у КримуВідео

18:45

Людей, які народилися в особливі дні, рідко забувають: у чому їхній секрет

Реклама
18:38

Більшість досі каже неправильно: як українською сказати "черьомуха"

18:36

Вони носять маски: які місяці народження приховують справжнє обличчя

18:14

300 днів у морі: чоловік підрахував вартість життя на круїзному лайнері

18:12

Помідори ростимуть швидше і дадуть більші плоди - чим потрібно полити кущіВідео

18:10

Бронювання через "Дію" можуть зупинити: коли тисячі працівників втратять відстрочку

18:03

Урожай приємно здивує: чим підживити малину під час дозрівання ягід

17:43

Доленосне кохання до кінця літа: знаки зодіаку, на яких чекає щастя

17:39

Найурожайніші, солодкі та м'ясисті: названо найкращі сорти помідорівВідео

17:29

Тарифи на світло й газ в Україні можуть зрости - МВФ розкрив коли і чому

17:26

Армія РФ просунулася відразу у двох областях України: що відбувається на фронті

17:13

Попередження про магнітну бурю: коли чекати на геомагнітний удар

Реклама
17:11

"Бабусина" сумка стала гарячим трендом: стилістка назвала наймодніші сумки 2026Відео

17:09

Легендарний хіт 1986 року визнали однією з найкращих пісень для літнього відпочинкуВідео

17:07

Марк Ентоні ввосьме став батьком: хто у нього народився

17:04

Сода та оцет виявилися безпорадними: як найкраще прочистити злив улітку

17:00

Акордбанк оголосив про партнерство з футбольним клубом Полісся новини компанії

16:55

Мало хто знає, навіщо в СРСР клали газети в холодильник: справжня причина здивує

16:52

Atlas Festival на 150%: музика, благодійність і нові сценічні маніфести головної події літа

16:52

Закрутки на зиму: чому українці консервують, а в Європі - ні

16:48

За пів року в Україні на 42,5% зросла кількість заблокованих російських медіасервісів: Ініціатива "Чисте Небо" підбила підсумки роботи

16:31

Рибалка виловив величезного "монстра" з трьома хвостами: де це сталося

16:29

"Важко втрачати близьких": Руслана висловилася про особисте горе

16:25

В Кремлі змінили позицію щодо виведення військ РФ з регіонів України - що вимагає Путін

16:23

Тривожна статистика: в Україні оприлюднили дані щодо народжуваності та смертності

16:13

Долар підскочив, а євро полетів вниз: новий курс валют на 23 липня

16:09

"Візьму автомат": російська співачка пригрозила Путіну

16:09

Які дні найгірші для миття голови — народні прикмети та факти

16:01

Дощі та грози не відступають: коли Україну накриє нова хвиля спеки

15:47

Нова сонячна панель стежить за сонцем: економія приємно здивує

15:37

Дійшло до погроз: Анна Трінчер потрапила у гучний скандал через хіт "Маргарита"

15:30

Каналізація прочиститься за лічені хвилини - три прості способиВідео

Реклама
15:26

Огірки й помідори будуть більш соковитими та ароматними: коли їх правильно збирати

15:20

П’ять знаків зодіаку залишать усі проблеми позаду: кому посміхнеться удача

14:42

Мати двох дітей зібрала гроші на відпустку мрії, але одна помилка все зіпсувала

14:32

Таємні переговори в Баку: у Києві та Москві прокоментували зустріч

14:31

Цибуля не згниє і лежатиме до весни: коли та як правильно її збирати в 2026 роціВідео

14:13

Точно не на балконі: де у квартирі зберігати картоплю, щоб пролежала аж до весни

14:11

"Караоке на майдані" запрошує на фінальні зйомки сезону: на які сюрпризи очікувати глядачам?

14:08

Порошенко вкладає сотні мільйонів в економіки інших держав - експерт

13:56

Новим начальником Генштабу ЗСУ став Ігор Скибюк - що про нього відомо

13:39

"Сталося зіткнення": Анатолій Анатоліч потрапив у ДТПВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти