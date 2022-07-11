Путін схвалив роздачу паспортів РФ громадянам України у спрощеному порядку

Володимир Путін підписав указ про паспорти РФ для громадян України / прес-служба ДПСУ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє громадянам України звертатися за отриманням громадянства РФ у спрощеному порядку.

Про це повідомляє РІА Новості. Документ набуває чинності з моменту його підписання.

"Путін підписав указ, що дозволяє всім громадянам України звертатися за російським громадянством у спрощеному порядку", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що раніше отримання громадянства РФ у спрощеному порядку дозволялося тільки громадянам України, які проживають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Роздача паспортів РФ на захоплених територіях

Раніше Путін підписав указ, яким спрощується прийом в російське громадянство жителів Запорізької та Херсонської областей.

Відповідний указ він підписав у середу, 25 травня. В указі наголошується про те, що російське громадянство тепер надаватимуть за спрощеною процедурою не тільки для жителів так званих "ЛНР" і "ДНР", а й для жителів Херсонщини та Запоріжжя.

Нагадаємо, в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти і змушують писати заявки на отримання документа РФ, заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

Також раніше в Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.

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