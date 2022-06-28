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Окупанти обрали дату "референдуму" про анексію Донецької області

28 червня 2022, 19:38

Повідомляється, що окупанти готують "проведення під святкування визволення Донбасу від нацистських загарбників".

Путін, згоріла машина, руйнування, війна в Україні
Війна в Україні/ Reuters, УНІАН

Російські окупаційні війська призначили проведення "референдума" про анексію Донецької області на 11 вересня.

Як повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії з проведення" і передали їх, зокрема, комітетам самоорганізації населення.

"Готують проведення під святкування визволення Донбасу від нацистських загарбників. Одночасно з Радянським "Днем міста Маріуполь". Символізм у всьому", - додав Андрющенко.

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Плани Росії щодо окупації України

У Головному управлінні розвідки раніше заявили про те, що у РФ є 120-денний план по захопленню України. Подальші дії окупантів будуть залежати від того, що відбувається на фронті. Унаслідок невдач завдання змінюються кожні 30 днів. Мета Москви як і раніше полягає в окупації всієї території Української держави, росіяни можуть перекинути на війну ще 40 батальйонних тактичних груп.

Заступник Міністра оборони США Колін Кал також сказав, що Путін все ще ставить перед собою завдання захоплення всієї території України. Як вважає Кал, російські війська можуть домогтися певних тактичних успіхів, проте Кремлю свій план реалізувати не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данилов 20 червня розповів про те, що у Росії серйозна перевага в артилерії і озброєннях. Однак, незважаючи на ситуацію, ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога і періодично контратакувати. Чиновник підкреслив, що Москва прагне захопити всю територію України.

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