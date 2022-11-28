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Росія може почати масштабну ракетну атаку в будь-який момент: в МВС попередили українців

28 листопада 2022, 14:43

Українцям слід дотримуватися правил безпеки, запастися водою і зарядити свої повербанки, сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Денисенко, ракети РФ
Росії готує ракетні атаки один-два тижні, але може атакувати в будь-який момент - Денисенко / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Країні-агресору Росії для підготовки до масованої ракетної атаки по Україні в середньому потрібно 1-2 тижні. Після попередніх обстрілів минуло 5 днів, тому слід бути готовими до будь-яких дій російських окупантів. Українці повинні дотримуватися правил безпеки, запастися водою і зарядити повербанки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що окупантам для підготовки масштабного ракетного удару потрібно орієнтовно 7-14 днів. Однак ворог може атакувати Україну в будь-який момент.

"Попередні тижні ми бачили, що для підготовки подібного масованого удару їм потрібно в середньому від 7 до 14 днів. Від сьогодні ми повинні бути готові до того, що в будь-який момент росіяни можуть почати масовану атаку", - пояснив ситуацію Денисенко.

Також він закликав українців дотримуватися правил безпеки, зробити запаси води і зарядити повербанки.

Ракетні удари Росії по Україні

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше говорив, що агресор РФ у будь-який момент може вдарити по території України ракетами. Москва завдаває ударів з певною періодичністю, раз на тиждень. Агресор може дотримуватися такої тактики і надалі.

Крім того, Ігнат заявляв, що Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні понад 4 000 ракет, і це не рахуючи ударів комплексами С-300 і реактивних систем залпового вогню.

За словами представника командування ПС ЗСУ, війна переходить на новий рівень, тому Україні потрібне посилення ППО.

Керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що окупанти Росії найближчим часом можуть завдати нового масованого ракетного удару по території України.

Згідно з його даними, атаки можуть статися на цьому тижні. Нардеп закликав українців заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період.

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Інші новини:

війська Росії Вадим Денисенко війна Росії та України
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