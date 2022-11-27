"Терор цивільних міст під оплески Z-пропаганди": Подоляк про ракетні атаки РФ

Російська ракета / УНІАН, Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари російських військ по об'єктах української енергетики не впливають на ситуацію на фронті.

"Російські атаки по об'єктах енергетики - це не тільки про відключення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, не приїхала швидка. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні",- написав Подоляк в Twitter.

Він зазначив, що Росія продовжує терор цивільного населення.

"Просто фашизм 21 століття - терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди", - зазначив він.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше зробив заяву про те, що Україна може взяти участь у переговорах з Росією. Однак діалог має базуватися на територіальній цілісності Української держави в рамках кордонів на 1991 рік. Для цього Москва повинна вивести свої війська з усіх українських територій.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія, мовляв, більше не збирається скидати владу в Україні. За його словами, мовляв, "спецоперація" таких цілей нібито "не переслідує".

Глава Пентагони Ллойд Остін попередив, що якщо війна РФ проти України затягнеться, а ЗСУ продовжать здобувати перемоги на полі бою, Путін може знову погрожувати Києву застосуванням ядерної зброї. На думку Остіна, якщо Москву не зупинити, інші світові автократи будуть намагатися дістати ядерні озброєння.

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