Росія готувала 38 000 резервістів для війни з Україною, але погодилися тільки 8 тисяч - ЗСУ

Навіть за понад 200 тисяч рублів на місяць резервісти відмовляються воювати проти України - СтратКом ЗСУ/ Reuters, УНІАН

Міністерство оборони Росії у 2021 році проводило навчання, в яких взяли участь 38 000 резервістів. Але в підсумку воювати проти України погодилися не більше 8 тисяч осіб. Йдеться про 20 батальйонів по 400 осіб. Замість контрактів, з такими бійцями підписують інші договори. Їх "добровольчі" підрозділи, де пропонують 205 тисяч рублів на місяць, не входять до структури російських збройних сил. Про це заявили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Як повідомляє пресслужба СтратКома ЗСУ, російське Міноборони торік на кордоні з Україною провело навчальні військові маневри в рамках програми БАРС (бойовий армійський резерв спеціальний). Брали участь 38 тисяч військових. Однак реально воювати проти України серед них погодилися лише 8 тисяч осіб.

"Цей проект позиціонували як "військову службу на півставки", а добровольці розглядали проект як безкоштовну "поїздку на рибалку". У держ ЗМІ бійців БАРСу називають "добровольцями", хоча вони воюють за зарплату: пропонують 205 000 рублів на місяць", - наголошується в повідомленні.

У ЗСУ підкреслили, що Міноборони РФ, замість повноцінних контрактів, підписує з такими бійцями договори, де не вказуються наймачі і платники. Формально БАРС не входить до складу російського оборонного відомства, статус такої структури викликає питання. Через це учасники цього угруповання стикаються зі складнощами під час оформлення статусу ветерана, в лікуванні і виплаті грошових коштів.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України потребує більшої кількості зброї для боротьби з військами Росії. За словами гаранта, на Заході, коли говорять про бажання перемоги Києва над Москвою, не повинні забувати про надання українській державі військової допомоги на відповідному рівні. Інакше війна піде вглиб Європи, яку, у тому числі, наразій захищають й ЗСУ.

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що терміни війни залежать від рішення Путіна і його готовності проводити і надалі виснажувати російську економіку. На думку дипломата, відхід Путіна нічого не змінить – діючі політичні еліти у Москві в цілому розглядають Україну в якості ворожої держави.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, розмірковуючи про оптимальні для ЗСУ кроки на війні з Росією, заявив, що Київ серйозно розглядає варіант зі знищенням Кримського мосту. Як підкреслив чиновник, логістичну артерію постачання військ окупантів потрібно зруйнувати. Подоляк не виключив нові інциденти у окупованому Криму вже найближчими місяцями.

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