"Це війна ресурсів, а вони виснажуються": Резніков пояснив, чи можливе "замороження" бойових дій

Резніков пояснив, чи можливе "замороження" бойових дій/ Офіс президента України, Генштаб ЗСУ

Україна повинна берегти сили свого оборонного сектору і накопичувати їх, адже війна – це марафон, а не спринтерська дистанція. Варто бути готовими до того, що дієздатність своєї оборони потрібно буде забезпечувати тривалий термін часу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки". У той же час він наголосив, що ні про яке "заморожування" війни не може бути й мови.

Міністр зазначив, що можливе зниження активності на полі бою у певний сезон. Адже ресурси вичерпуються в обох сторін, а на відновлення потрібен певний проміжок часу.

"Я не думаю, що можливий варіант заморожування. Можливий варіант зниження активності, залежно від того, який сезон. І знову ж таки, сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звичайно, виснажуються в обох сторін. І відповідно кожна сторона вимагає часу на відновлення. Це стосується і нашого ворога. Вони, за різними даними, втратили щонайменше третину свого бойового потенціалу", – розповів Резніков.

Проте він нагадав, що початкові плани РФ уже провалилися – їй не вдалося одразу захопити столицю України та скинути владу.

За словами Резнікова, найстрашніше Україна уже пережила.

"Я б хотів, щоб люди розуміли: ми вже пережили найстрашніше. Мета ворога – захопити столицю України Київ, поставити на коліна уряд або домогтися втечі президента з Києва, створення якогось уряду у вигнанні і в такий спосіб по суті захоплення всієї України, створення якихось своїх сателітів, сепаратистських угруповань – цього не відбулося. І вже не відбудеться", – наголосив очільник українського оборонного відомства.

Раніше повідомлялося, що країна-агресорка РФ може влаштувати масовану ракетну атаку по Україні у День Незалежності 24 серпня, а також напередодні цієї дати – 23 серпня. Російський диктатор Володимир Путін не пропустить таку важливу для України дату без уваги, сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що Україна не обмежена в можливостях нанесення ударів по військових об'єктах РФ в захопленому Криму і на інших окупованих територіях. У Києва є домовленість з Вашингтоном, згідно з якою українські війська не битимуть по території Росії. Але щодо захоплених росіянами земель таких умов немає.

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