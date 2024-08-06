Росія атакувала поліклініку у центрі Харкова: Синєгубов показав наслідки удару

Синєгубов повідомив, що медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним.

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РФ завдала удар по поліклініці Харкова / колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

6 серпня країна-агресорка Росія завдала сильного удару по центральній частині міста Харків. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів про наслідки жорстокої атаки РФ.

"Черговий акт російського тероризму. Удар в Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10 години ранку поцілили Іскандером", - заявив Синєгубов.

Він також повідомив, що медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двох жінок госпіталізували до хірургії, інші лікуватимуться амбулаторно.

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"Пошкоджені поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура. На місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів", - додав Синєгубов.

У ДСНС Харківщини повідомили, що внаслідок влучання у район житлової забудови постраждали 8 цивільних осіб, серед них 8-місячний хлопчик.

"На місці обстрілу виникла пожежа. З-під завалів надзвичайники врятували 5 осіб. Вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі, тривають аварійно-рятувальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що 5 серпня РФ атакувала країну ракетами і дронами. Ворог атакував безпілотниками Сумську, Полтавську та Чернігівську області. Повідомляється про те, що потужні вибухи пролунали в Ромнах і Конотопі на Сумщині. Пізніше росіяни атакували країну балістичними ракетами з півночі.

РФ атакувала Київщину "Іскандерами". Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Українські військові збили ворожі цілі.

У Defense Express заявили, що РФ атакувала Україну корейськими ракетами. Росія відновила ракетні атаки на Україну із застосуванням ракет, які ворог отримав від Північної Кореї. Зазначається, що росіяни здійснили її пуск у напрямку Білої Церкви, але ракета впала на території Київської області після вибуху в повітрі.

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