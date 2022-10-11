РФ може повторити масовану ракетну атаку по Україні через тиждень – експерт/ УНІАН

Росія готувалася до масованої ракетної атаки по Україні, яку здійснила 10 жовтня, близько 10 днів. Тому якщо країна-агресорка захоче повторити подібну за масштабами атаку, їй знову потрібен буде час на підготовку.

Повторна атака може відбутися не раніше, як через тиждень. Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу "FREEДОМ".

"Я думаю, що вчора (10 жовтня – ред.) був пік того, що змогли зробити росіяни. Була багатоешелонована атака різношвидкісними і різновисотними ракетами, включаючи і дрони-камікадзе. Швидше за все, ця атака готувалася тиждень, може, днів 10", – зазначає експерт.

За словами Світана, якби РФ хотіла здійснити кільки хвиль ракетної атаки, то наступна така хвиля була б ввечері 10 жовтня.

Раніше блогер і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що ракетна атака по всій Україні планувалася Росією ще 7 жовтня, в День народження Путіна.

Також Коваленко зазначив, що такі атаки можуть продовжуватися, щоб утримувати напругу в українському суспільстві. Проте їх інтенсивність буде зменшуватися. Окупанти не зможуть проводити обстріли 24/7, тиждень або два поспіль. Все через те, що вони не мають таких ресурсів.

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