РФ може повторити масовану ракетну атаку по Україні через тиждень – експерт

На підготовку до ракетної атаки такого рівня потрібно від тижня до 10 днів часу, зазначає експерт.
Росія готувалася до масованої ракетної атаки по Україні, яку здійснила 10 жовтня, близько 10 днів. Тому якщо країна-агресорка захоче повторити подібну за масштабами атаку, їй знову потрібен буде час на підготовку.
Повторна атака може відбутися не раніше, як через тиждень. Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу "FREEДОМ".
"Я думаю, що вчора (10 жовтня – ред.) був пік того, що змогли зробити росіяни. Була багатоешелонована атака різношвидкісними і різновисотними ракетами, включаючи і дрони-камікадзе. Швидше за все, ця атака готувалася тиждень, може, днів 10", – зазначає експерт.
За словами Світана, якби РФ хотіла здійснити кільки хвиль ракетної атаки, то наступна така хвиля була б ввечері 10 жовтня.
Раніше блогер і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що ракетна атака по всій Україні планувалася Росією ще 7 жовтня, в День народження Путіна.
Також Коваленко зазначив, що такі атаки можуть продовжуватися, щоб утримувати напругу в українському суспільстві. Проте їх інтенсивність буде зменшуватися. Окупанти не зможуть проводити обстріли 24/7, тиждень або два поспіль. Все через те, що вони не мають таких ресурсів.
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