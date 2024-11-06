'Правило двох стін не врятує': РФ небезпечно модернізувала 'Шахеди' - що відомо

Росія модернізувала ударні БпЛА типу "Шахед", зменшивши дальність польоту дрона, але збільшивши бойову частину, наголошує експерт.

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РФ небезпечно модернізувала "Шахеди" - що змінилось / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

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РФ модернізувала "Шахеди", зокрема почала використовувати термобаричні заряди

Руйнівний ефект від таких боєприпасів дуже значний

Росіяни зрозуміли, що з максимальною дальністю у 2500 км дрони-"Шахеди" виявляються неефективними, тому вирішили адаптувати їх для українських умов. Це привело до зменшення об’єму паливного бака й збільшення бойової частини. Про це в коментарі Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

За словами експерта, тепер деякі "Шахеди" оснащені бойовою частиною масою до 80 кг, а близько пів року тому почали використовуватися й термобаричні заряди.

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"Термобарична бойова частина складається з двох частин і трьох детонаторів. Одна з них - це вибухова аерозольна суміш різних газів, рідин тощо, а друга - підпалювач. Ідея в тому, що перший детонатор розбиває капсулу з аерозольною сумішшю, яка трохи важча за повітря і поширюється по всіх приміщеннях. Потім, коли вона поширилася, спрацьовують другий або третій детонатори на капсулі з палієм. Коли відбувається підрив аерозольної суміші, то в центрі цього підриву створюється вакуум. Тому руйнівний ефект від таких боєприпасів дуже значний - фугас такого зробити не може, як ця термобарична бомба", - вказує експерт.

Він додає, що основний удар завдає ударна хвиля, яка викликає значні руйнування та з якою не справляється правило двох стін.

Експерт також наголосив на необхідності оновлення системи захисту, щоб перехоплювати такі дрони ще до того, як вони наближаються до міст.

Що відомо про ударний БпЛА типу "Shahed" / Інфографіка: Главред

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Удари "Шахедами" по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни застосовують нову тактику ударів дронами "Шахед" по Києву, спрямовуючи їх на дуже низькій висоті, розповів речник КМВА Михайло Шаманов.

Росія активно працює над підвищенням стійкості дронів-камікадзе "Шахед" до дії українських систем радіоелектронної боротьби, повідомив авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань КБ "Антонов" Костянтин Криволап. Він зазначив, що це може пояснити часті випадки польотів російських дронів по колу.

Також під час останніх атак по Україні російські сили застосували оновлені дрони-камікадзе "Шахед" із термобаричною бойовою частиною. Цю інформацію підтвердили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

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