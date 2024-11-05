РФ готується масовано вдарити ракетами: експерт сказав, коли буде атака

Окупанти за однієї умови завдадуть масованого ракетного удару по Україні, і це може статися вже зовсім скоро.

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РФ готується масовано вдарити ракетами/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

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Росіяни чекають морозів, щоб завдати масованого ракетного удару по Україні

РФ суттєво накопичила ракети

Зараз в запасі росіян кілька сотень ракет

Країна-агресорка Росія останнім часом суттєво посилила свої можливості для проведення масованих ракетних ударів по Україні. Російські загарбники можуть чекати морозів, щоб вдарити по нашій державі ракетами.

Про це заявив експерт з авіації Валерій Романенко в ефірі телеканалу "Еспресо", повідомляє Главред. Романенко з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України зазначає, що армія РФ станом на липень 2024 року мала 190 ракет Х-101, і кожного місяця виготовляла від 40 до 50 ракет цього типу.

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"Якщо порахувати на зараз, то виходить десь 120 ракет плюс 190 в запасі. Це їхні можливості для ракетного удару лише зі стратегічних бомбардувальників. А ще є МіГ-31 з ракетами "Кинджал", балістичні та крилаті ракети "Іскандер", а також флот з ракетами", – пояснив Романенко.

Він зазначив, що в окупантів суттєво посилилися можливості для масованих ракетних ударів по Україні. При цьому, за словами експерта, у Росії зараз немає причин, щоб не завдавати такого удару.

"Втрат літаків теж немає. В європейській частині росіяни тримають приблизно 20 літаків ТУ-95 МС, але значна кількість з них у нельотному стані. Загалом вони можуть виставити десь півтори ескадрильї, до 15 літаків, які можуть виконувати польоти. Тобто росіяни дійсно чекають на максимальні морози", – сказав експерт з авіації.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Що відомо про ракети Х-101/ Інфографіка: Главред

Удари РФ ракетами і дронами по Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ хоче більш масовано атакувати Україну – експерт назвав новий задум Путіна. Росія намагається якомога більше здешевити дрони-камікадзе "Шахед". Військовий експерт розповів, як російські загарбники хочуть змінити тактику ударів.

Також полковник ЗСУ зазначив, що РФ готує ракети для удару по Україні і назвав можливі цілі. Росіяни готуються вдарити по Україні ракетами і дронами як тільки температура повітря суттєво знизиться, вказує військовий експерт.

Президент України Володимир Зеленський закликав посилити санкції проти РФ. За жовтень РФ випустила по Україні близько 2 тисячі "Шахедів".

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