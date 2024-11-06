Росія посилює терор: що придумав ворог для нових атак на Україну - Криволап

РФ експериментує з висотою запуску "Шахедів", щоб уникнути виявлення системами протиповітряної оборони.

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Ефективність збиття ворожих дронів українськими силами не знизилася / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Що сказав Криволап:

Окупанти намагаються обходити українські РЕБи під час атак

Ефективність знищення ворожих БПЛА залишається високою

Країна-агресор Росія докладає серйозних зусиль задля того, щоб підвищити стійкість дронів-камікадзе типу "Шахед" до дії українських систем радіоелектронної боротьби.

Про це в коментарі Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап. Він пояснив, чому зараз почастішали випадки, коли російські дрони літають колами.

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"На початку польоту "Шахед" орієнтується за GPS-сигналом. Якщо РЕБ блокує цей сигнал, дрон перемикається на інерційну навігацію. Щоб знизити похибку, необхідно час від часу перевіряти координати з GPS. Якщо РЕБ в цей момент підмінить GPS-сигнал (використовуючи "спуфінг"), дрон сприйматиме цей сигнал за правдивий. Однак якщо показники GPS і інерційної системи сильно відрізняються, то дрон надасть перевагу інерційній системі. Через це російські дрони часто літають колами — одночасно намагаються підтримувати орієнтацію і уникають використання інерційної навігації, яку РЕБ не може перехопити", - пояснив він.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Експерт додав, що це дозволяє росіянам також і заощаджувати паливо, поки дрони перебувають поза зоною дії РЕБ. Але безпілотникам все рівно потрібен час для точного позиціонування і коригування координат. З цієї причини часто "Шахеди" залітають на територію Білорусі, або Росії.

"Окрім цього, "Шахеди" експериментують з висотою, летячи то дуже низько, то на значній висоті, щоб уникнути виявлення системами протиповітряної оборони. Водночас головною метою цих атак є тероризування мирного населення", - наголосив Криволап.

Попри це, знищувати такі БПЛА українським військовим вдається на високому рівні. Про це свідчать і щоденні звіти Повітряних Сил ЗСУ - зазвичай показник ураження складає не менше 85%.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Атаки російськими дронами України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти використовують нову тактику застосування дронів-камікадзе "Шахед". За словами Валерія Романенко окупанти регулярно змінюють маршрути ударів "Шахедами", щоб залітати у великі українські міста з різних напрямків.

Раніше Олег Катков повідомив, що на одному зі збитих "Шахедів" у вересні виявили встановлений термінал Starlink. Крім цього, росіяни намагаються забезпечувати зв'язок на своїх безпілотниках, використовуючи SIM-карти українських операторів.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що війська країни-агресорки Росії почали використовувати безпілотники "Шахед-136" з термобаричними боєголовками та "зробили невидимими" системи ТОС-1А "Солнцепек".

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