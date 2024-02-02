Росія атакувала Полтавщину: в області прогриміли вибухи, є влучання

За попередньою інформацією, у Миргородському районі є приліт.

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У Полтавській області прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

У вечір п'ятниці, 2 лютого, в Полтавській області пролунали вибухи. У Миргородському районі зафіксували влучання. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Повітряні сили України повідомляли про ракету у напрямку Миргорода. Також попереджали про запуск безпілотників.

"Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі", - розповів Пронін. відео дня

За словами очільника Полтавської ОВА, внаслідок російської повітряної атаки постраждалих немає.

Ракетні атаки Росії

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого російські окупанти атакували Україну дронами. Вибухи прогриміли в Кропивницькому та Кривому Розі. Голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович підтвердив роботу сил ППО у цих районах та повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Також пізно ввечері 31 січня, росіяни атакували безпілотниками Харків. У місті прогриміло щонайменше 4 вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив, що влучання сталося в Основ'янському районі міста.

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 січня з двадцяти ворожих "Шахедів" силам ППО вдалося збити 14. Також окупанти застосували три балістичні ракети "Іскандер-М" із Криму та Воронезької області.

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