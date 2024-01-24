Гучний вибух і спалах: в Одесі 'Шахед' влетів у багатоповерхівку

За попередніми даними, "Шахед" вдарив по багатоповерхівці, там почалась пожежа.

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РФ атакувала Одесу безпілотниками / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот з відео

Російські окупанти атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили Україні. За їх даними, "Шахеди" летіли з Чорного моря.

"Декілька БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря в напрямку Одеси! ... БпЛА в Татарбунарському районі (курс північний) та Біляївському районі (курс західний). Чергова група з Чорного моря в напрямку Одеси", - йшлося у повідомленні.

Російські безпілотники атакували Одесу / фото: скріншот

Жителі Одеси чули звук "Шахеда". Він пролетів прямо над містом. У Мережі з'явилось відео, на якому чути безпілотник. Наприкінці відео лунає потужний вибух.

відео дня

Дивіться відео з атакою безпілотників на Одесу:

Російські безпілотники атакували Одесу / фото: скріншот

У Мережі повідомляють, що безпілотник влучив у багатоповерхівку. На місці "прильоту" почалась пожежа. Поки інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Сили оборони півдня підтвердили, що у житлових кварталах міста здійнялася пожежа.

"На Одещині триває бойова робота ППО. Ворог атакує ударними дронами. В житлових кварталах міста зафіксовано пожежу. Перебувайте в укриттях, не викладайте роботу сил протиповітряної оборони, не нехтуйте власною безпекою!" - йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер заявив, що внаслідок "прильоту" постраждали щонайменше двоє людей. Житель міста дістав опіки, йому надали медичну допомогу. Ще в одного постраждалого чоловіка численні порізи. Його госпіталізували, життю нічого не загрожує.

Удари по Одесі

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Одесі прогриміли потужні вибухи. У місті було багато руйнувань, десятки людей поранені, є загиблі. Росіяни вдарили прямо по багатоквартирному житловому будинку. На місці "прильоту" почалася дуже сильна пожежа.

Тоді в Одесі ракета вбила молоду дівчину - 28-річну Олесю Пузиревич. Чоловік дівчини дивом вижив. Відомо, що молоде подружжя переїхало до Одеси після того, як їхнє рідне селище в Мелітопольському районі окупували російські військові.

У ніч на 17 січня російські окупанти атакували Одесу. Унаслідок цього було пошкоджено будинки, магазини, авто, є постраждалі. В Одеській області 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, більшість - упали в море. БПЛА заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

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