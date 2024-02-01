Росіяни атакували Харків безпілотниками: вдарили по цивільній інфраструктурі

Окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по лікарні у Куп'янському районі.

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У Харкові було чути вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Пізно ввечері 31 січня, росіяни атакували безпілотниками Харків. У місті прогриміло щонайменше 4 вибухи. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram-каналі.

"Харків знову під ударом. Попередньо - "Шахедами". Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі", - зазначив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше уточнив, що влучання сталося в Основ'янському районі міста.

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Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, відомий під псевдонімом "Марсель", зазначив, що станом на 23:28 у повітряному просторі Харківщини відсутні ворожі БПЛА. Він закликав місцевих мешканців залишатися укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Удар росіян по лікарні

Також очільник ОВА Синєгубов додав, що о 21:50 окупанти вдарили по селу Великий Бурлук Куп’янського району керованими авіабомбами. Під удар потрапила цивільна лікарня.

"Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу", - розповів Синєгубов.

Мельник підтвердив, що сьогодні ввечері росіяни знову здійснили жахливий злочин проти українського народу.

"Вчергове під обстрілом опинився Куп’янський район. Близько 21:45 вони двома авіабомбами поцілили в лікарню у Великому Бурлуку. Одна - пряме влучання, інша впала поряд з установою", - написав він.

Повітряна атака РФ по Харкові

Нагадаємо, у Харкові вдень 30 січня стався вибух під час повітряної тривоги. Мер Харкова розповів, що приліт був у близькому передмісті Харкова.

Також 30 січня російські окупанти атакували Харків. Для удару по Харківській області росіяни використанням мінімум 6 ворожих БПЛА. Є пошкодження цивільної інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Як повідомляв Главред, рано вранці 23 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, серію вибухів чули у районі житлової та цивільної забудови. Мер міста Ігор Терехов повідомив про пошкоджений будинок.

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