РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі

У ніч на 31 січня 2024 року російські окупанти атакували Україну дронами - з двадцяти ворожих "Шахедів" силам ППО вдалося збити 14.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, РФ атакувала ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" за напрямками: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, Чауда.
Також окупанти застосували три балістичні ракети "Іскандер-М" із Криму та Воронезької області.
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.
Тим часом у Силах оборони Півдня уточнили, що в південних регіонах підрозділи ППО збили 7 БпЛА типу "Shahed-131/136": п'ять - у Миколаївській і два - у Кіровоградській області.
Унаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазину. Триває ліквідація пожежі.
Охоронець торгового павільйону дістав поранення, його госпіталізовано в реанімацію.
Атака дронів на Харків
Увечері 30 січня російські окупаційні війська атакували Харків. Мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомили про вибухи в місті.
Уранці 31 січня Терехов повідомив, що у Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибито вікна, розбито автомобілі. Постраждали три людини, поранення легкої тяжкості. На щастя, жертв немає.
Як повідомляв Главред, у ніч на 30 січня 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 35 ударних дронів Shahed-136/131 і двох зенітних керованих ракет С-300.
Сили ППО знищили 15 ворожих БПЛА в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.
У ніч на 29 січня російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів і ракет. Сили ППО знищили вісім ворожих "Шахедів" у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.
У ніч на 28 січня запустила по Україні вісім дронів "Шахед" і п'ять ракет. Є влучання, зокрема, у промисловий об'єкт у Полтавській області.
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