Без електрики 40 тис. українців: у Кривому Розі був 'приліт' по підстанції Укренерго

Внаслідок атаки РФ знеструмлено дві шахти. Під землею залишилося понад 100 робітників. Частина вже піднялася на поверхню.

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Вночі 2 лютого Росія завдала нового масованого дронового удару / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 2 лютого російські окупанти атакували Україну дронами. У Кропивницькому та Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович повідомив у Telegram, що сили ППО працювали в Кропивницькому та Кропивницькому районі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Унаслідок атаки РФ пошкоджено підстанцію Укренерго. У Кривому Розі знеструмлено споживачів

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"У ніч на 2 лютого Росія завдала нового масованого дронового удару по південних і центральних областях України. На жаль, є пошкодження на одній із підстанцій НЕК Укренерго. У місті Кривий Ріг знеструмлено побутових та промислових споживачів", - йдеться у повідомленні Укренерго.

Фахівці Укренерго та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після закінчення огляду.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що вночі армія РФ атакувала Криворізький район безпілотниками. Три "шахеди" було збито.

"Але є і влучання БПЛА. Це призвело до знеструмлення понад 40 тис. абонентів. Зокрема, дві шахти. Під землею залишилося понад 100 робітників. Частина з них уже піднялася на поверхню", - повідомив Лисак.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч проти 2 лютого 2024 року противник атакував Україну за допомогою 24 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Удар був направлений на об'єкти критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БПЛА в межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

"Крім того, щонайменше семеро ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені", - йдеться в повідомленні.

Знищено 11 ударних БПЛА / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 січня 2024 року російські окупанти атакували Україну дронамі - із двадцяти ворожих "Шахедів" силам ППО вдалося збити 14 у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

У ніч на 30 січня 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 35 ударних дронів Shahed-136/131 і двох зенітних керованих ракет С-300.

Сили ППО знищили 15 ворожих БПЛА в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

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