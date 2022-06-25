"Глибокий підкритичний стан": росіяни знову обстріляли ядерну установку в Харкові

25 червня в результаті чергового обстрілу в районі Харкова окупанти пошкодили складну ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів".
25 червня черговий обстріл російських окупантів пошкодив ядерну підкритичну установку" Джерело нейтронів", яка розташована в Харкові. Про це повідомляється на офіційному каналі Держатомрегулювання в месенджері Telegram.
"За інформацією від експлуатаційної організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт заподіяння додаткового збитку будівлям та інфраструктурі промислового майданчика", - йдеться в тексті
Окупанти пошкодили обстрілом:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментального залу установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- Корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
- обшивку основної будівлі установки.
За словами українських вчених, зараз ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в минулий вівторок, 21 червня, окупанти в черговий раз обстріляли житловий район Харкова.
Обстріли були зафіксовані в Індустріальному районі, попередньо повідомлялося про 10 поранених і 4 загиблих, серед яких одна дитина.
Тоді ж військовий експерт Олег Жданов говорив - мешканцям Харкова краще за все їхати з міста найближчими днями. В першу чергу, це стосується жінок і дітей.
За його словами, їхати варто, принаймні, з тих районів, в які потрапляє російська артилерія.
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