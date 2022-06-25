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"Глибокий підкритичний стан": росіяни знову обстріляли ядерну установку в Харкові

25 червня 2022, 17:45

25 червня в результаті чергового обстрілу в районі Харкова окупанти пошкодили складну ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів".

Харків, ядерна установка
Харків, ядерна установка / Держінспекція ядерного регулювання / посольство США в Україні

25 червня черговий обстріл російських окупантів пошкодив ядерну підкритичну установку" Джерело нейтронів", яка розташована в Харкові. Про це повідомляється на офіційному каналі Держатомрегулювання в месенджері Telegram.

"За інформацією від експлуатаційної організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт заподіяння додаткового збитку будівлям та інфраструктурі промислового майданчика", - йдеться в тексті

Окупанти пошкодили обстрілом:

  • північну стіну прибудови прискорювача до експериментального залу установки;
  • вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
  • вентиляційну трубу основної будівлі установки;
  • систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
  • Корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
  • обшивку основної будівлі установки.

За словами українських вчених, зараз ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в минулий вівторок, 21 червня, окупанти в черговий раз обстріляли житловий район Харкова.

Обстріли були зафіксовані в Індустріальному районі, попередньо повідомлялося про 10 поранених і 4 загиблих, серед яких одна дитина.

Тоді ж військовий експерт Олег Жданов говорив - мешканцям Харкова краще за все їхати з міста найближчими днями. В першу чергу, це стосується жінок і дітей.

За його словами, їхати варто, принаймні, з тих районів, в які потрапляє російська артилерія.

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Автор: Єгор Бунін
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