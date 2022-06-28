РФ готується обстріляти Криворізьку ТЕС: у цьому можуть звинуватити ЗСУ

Росія може обстріляти Криворізьку ТЕС і звинуватити в цьому українців / Reuters, ДТЭК

У Росії "анонсували" удари по Криворізькій ТЕС. Там стверджують, що Україна нібито планує сама підірвати станцію. Про це заявили у Міноборони РФ.

У РФ переконують, що українське командування розмістило свої формування на Криворізькій ТЕС.

"Українське командування свідомо розмістило свої збройні формування на Криворізькій теплоелектростанції (місто Зеленодольськ). Не виключено, що, не зумівши спровокувати російські збройні сили на нанесення удару по Криворізькій ТЕС, українські націоналісти можуть самі підірвати елементи електростанції", - йдеться у повідомленні.

РФ заздалегідь звинувачує Україну в тому, що влада нібито планує представити світовій спільноті "підроблені докази" удару по ТЕС російськими військами.

Міноборони РФ переконує, що ЗСУ нібито хочуть створити гуманітарну та енергетичну катастрофу, щоб звинуватити Росію.

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Нагадаємо, 18 червня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Над містом підіймалися клуби диму. Перед ракетним обстрілом в Україні була оголошена повітряна тривога. Місцева влада повідомила про наявність руйнувань. Внаслідок ракетного удару постраждало дві людини.

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