Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа

Також вночі на Нікополь росіяни скерували дрон-камікадзе, повідомив Сергій Лисак.

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Росія атакувала Дніпро / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ, pexels

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вночі проти неділі, 3 березня, російська окупаційна армія завдали ракетного удару по Дніпру.

"Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне - без жертв. Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру", - йдеться у дописі Лисака.

За словами очільника ОВА, на місці російської атаки сталося займання. Вогонь рятувальникам вдалося приборкати.

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Крім того, вночі на Нікополь росіяни скерували дрон-камікадзе, а артилерії ворог вдарив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. Тут пошкоджено дачний будинок.

Ракетний удар по Дніпру та області: що відомо

Нагадаємо, що 23 лютого РФ вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці в Дніпрі. За попередніми даними, в Дніпровській багатоповерхівці травми отримали вісім осіб. З них семеро - госпіталізовані. Під завалами шукали людей.

Через обстріли у Дніпрі евакуюють лікарню та закриваються школи. Енергосистема Дніпра та вся інфраструктура міста тримаються на "волосині", заявив мер Борис Філатов. Він зазначив, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а утримати систему не вийде.

Через атаку дронів частина Дніпра залишилася без води та світла. Вночі 13 лютого сили ППО знищили 16 ворожих "Шахедів" із 23 запущених. Сили ППО працювали в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

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