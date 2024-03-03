Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вночі проти неділі, 3 березня, російська окупаційна армія завдали ракетного удару по Дніпру.
"Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне - без жертв. Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру", - йдеться у дописі Лисака.
За словами очільника ОВА, на місці російської атаки сталося займання. Вогонь рятувальникам вдалося приборкати.
Крім того, вночі на Нікополь росіяни скерували дрон-камікадзе, а артилерії ворог вдарив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. Тут пошкоджено дачний будинок.
Ракетний удар по Дніпру та області: що відомо
Нагадаємо, що 23 лютого РФ вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці в Дніпрі. За попередніми даними, в Дніпровській багатоповерхівці травми отримали вісім осіб. З них семеро - госпіталізовані. Під завалами шукали людей.
Через обстріли у Дніпрі евакуюють лікарню та закриваються школи. Енергосистема Дніпра та вся інфраструктура міста тримаються на "волосині", заявив мер Борис Філатов. Він зазначив, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а утримати систему не вийде.
Через атаку дронів частина Дніпра залишилася без води та світла. Вночі 13 лютого сили ППО знищили 16 ворожих "Шахедів" із 23 запущених. Сили ППО працювали в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
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