Через обстріли у Дніпрі евакуюють лікарню та закриваються школи

Енергосистема Дніпра та вся інфраструктура міста тримаються на "волосині", заявив мер Борис Філатов.

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Критична інфраструктура Дніпра постраждала через атаку дронів / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, facebook.com/dtekdnem

Через нічні обстріли Дніпра в місті проходить евакуація однієї з лікарень і закриваються школи. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення і вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також закриваємо школи. За прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а утримати систему не вийде", - написав він у Facebook.

Раніше цього дня Філатов повідомив, що енергосистема Дніпра і вся інфраструктура міста тримаються на "волосині".

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Пізно ввечері 12 лютого в Дніпрі прогриміли кілька вибухів. Російські окупанти атакували місто "Шахедами".

Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. У Дніпрі спостерігалися перебої з подачею електрики, води і тепла.

У ДТЕК повідомили, що в ніч із 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій. Унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики приступили до ліквідації наслідків і відновлення роботи обладнання.

У Міненерго також підтвердили, що в ніч на 13 лютого окупанти обстріляли одну з ТЕС на Дніпропетровщині. Унаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася і припинила виробництво електроенергії. Також відключилася повітряна лінія електропередачі.

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