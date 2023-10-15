РФ скинула на Херсон 2 авіабомби: є влучання районі об'єкту критичної інфраструктури

Після вибуху в деяких районах обласного центру зникла електроенергія, також є перебої з водою.

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У Херсоні прогримів потужний вибух/ колаж: Главред, фото: УНІАН

У Херсоні вранці у неділю, 15 жовтня, прогримів потужний вибух. Після цього у деяких районах міста зникла електроенергія.

Також в обласному центрі є перебої з водою. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

"У Херсоні пролунав потужний вибух. Одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою. Інформація уточнюється. Чекайте офіційних повідомлень", – написав Мрочко.

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Після цього Мрочко повідомив, що країна-агресорка Росія скинула з літаків дві авіабомби на Херсон і влучила у районі об'єкту критичної інфраструктури.

"Близько години тому з різницею в 30 хвилин військовими рф із СУ-34 було нанесено авіаудар, попередньо 2 КАБ (керовані авіаційні бомби – ред.), у районі об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Росія продовжує тероризувати мирне населення громади", – зазначив начальник Херсонської МВА.

Ракетні удари РФ по Україні

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти. Окупанти вбили 55 людей, з яких одну дитину. У тому числі була вбита вся сім'я перепохованого військового, який на початку повномасштабного вторгнення був похований у Дніпрі.

У ніч на 15 жовтня окупанти тричі атакували ракетами С-300 околиці Запоріжжя. Внаслідок ракетного удару було частково зруйновано інфраструктурні об’єкти, виникла пожежа. Також є руйнування житлових будинків в області.

У ЗСУ попередили, що РФ готує масовані удари. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовку російськими окупантами нових ракетних ударів по Україні. За його словами, війська країни-агресора взяли паузу в ракетних ударах. Ймовірно це зроблено з метою накопичення ракет.

У розвідці назвали, коли та чим РФ планує масовано бити по Україні. Ворог останнім часом в більшості завдає ударів дронами-камікадзе, причому ракет використовується менше, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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