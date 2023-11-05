ЗСУ потужно пошкодили ракетний корабель РФ із 'Калібрами': у Мережі показали наслідки

"Аскольд" - це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт​​", який може нести до 8 ракет "Калібр".

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ЗСУ вдарили у російський ракетоносій/ колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, "Схеми"

Збройні сили України 4 листопада атакували суднобудівний завод у Керчі у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

Журналісти "Схем" у своєму Telegram показали супутникові фото заводу "Залив" після атаки військових ЗСУ. На знімках Planet Labs за 5 листопада видно місце удару на заводі "Залив" та військове судно, яке має пошкодженння.

ЗСУ пошкодили ракетоносій РФ / фото: Схеми

"За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів перебував тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", - розповів у коментарі "Схемам" капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімку. відео дня

Удар ЗСУ по заводу у Керчі / фото: Схеми

Андрій Риженко також додав, що "Аскольд" - це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт​​, який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку капітана ВМС є дуже важливим для безпеки України.

Нагадаємо, що у ЗСУ сказали, скільки ракет одночасно може запустити РФ по Україні. Незважаючи на те, що під час штормів окупанти ховають свої ракетоносії в бухти, у них вистачає підступності бити і звідти, повідомили у ЗСУ.

ЗСУ "вишибають" новітні кораблі окупантів прямо в доках. Збройні Сили України завдали успішного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Як уточнюється, удар було завдано по морській і суднобудівній інфраструктурі.

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