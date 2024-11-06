Росіяни взимку готують прорив на 2 напрямках: Світан дав важливий прогноз

У російських окупантів є мета вийти на лівий берег річки Оскіл та просунутись вперед.

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ЗСУ стримують окупантів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан повідомив, що росіяни активно намагаються тиснути на сході України, ймовірно, це продовжитися і в зимовий період.

Роман Світан в інтерв'ю для 24 каналу зазначив, що є 2 напрямки, де росіяни намагаються активно рухатись. Він пояснив, що окупанти під час літнього наступу не виконали стратегічні завдання власного командування, тому переноситимуть це на зимовий період.

Експерт також припустив, якщо за зиму росіянам не вдасться досягти успіху на певних напрямках, то вони продовжать ці намагання й у 2025 році під час весняно-літньої кампанії. Першою метою противника є вийти на лівий берег річки Оскіл.

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"Росіяни намагаються повністю захопити Луганську область та частину Харківської. Сили оборони досі утримують частину Луганщини у районі Білогорівки", - сказав військовий експерт.

Він підкреслив, що саме тому окупанти тиснутимуть на лівому березі річки Оскіл. Збройні Сили України даватимуть росіянам відсіч там, адже важливо не дозволити рухатись їм у бік Слов'янська.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Окупанти, ймовірно, тиснутимуть також і на Донецькому напрямку, щоб перерізати трасу Запоріжжя - Донецьк.

"Якщо Курахівське угрупування втримає цю дорогу, то вдасться зупинити росіян у зимовий період там, де вони є зараз. Якщо ж вони вийдуть на цю трасу, то нам доведеться виходити із Курахового", - зазначив Світан.

За його словами, росіяни, можливо, спробують вирівняти лінію фронту між Донецькою, Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що під Кураховим 2 тис. бійців ЗСУ протистоять 10 тис. росіян. Армія РФ намагається вибити ЗСУ із села Іллінка, яке розташоване за 50 км на захід від Донецька. Якщо навколишні населені пункти впадуть, тоді російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому.

Стало відомо про те, що ЗСУ могли знищити десятки солдатів КНДР. Понад 10 000 північнокорейських солдатів прибули до Росії для підтримки її дій у війні проти України, причому "значна кількість" із них знаходиться поблизу передової, зокрема в районі Курська.

У ЗСУ повідомили тривожний прогноз термінів початку боїв за Дніпро. Через активні бої українські військові бригади, особливо ті, що перебували тривалий час на передовій, можуть бути виснажені, що загрожує відступом ЗСУ, заявив військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

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