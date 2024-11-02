Найгірший сценарій для ЗСУ: з'явився тривожний прогноз термінів початку боїв за Дніпро

Дніпропетровська область - бажана лінія фронту для російських військових, каже Юліан Рьопке.

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/ Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Через активні бої українські військові бригади, особливо ті, що перебували тривалий час на передовій, можуть бути виснажені, що загрожує відступом ЗСУ, заявив військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Разом з обороною Донбасу тисячі військових ЗСУ утримують російську Курську область. На думку Юліана Рьопке, це забирає в української армії багато сил, що в підсумку може призвести до втрати контролю України над Донбасом, підкреслив він у коментарі Currenttime.

Німецький аналітик також оцінив побоювання того, що бої можуть у майбутньому зміститися в Дніпропетровську область.

Він говорить про те, що Дніпропетровська область - бажана лінія фронту для російських військових для будь-яких переговорів про припинення бойових дій.

Окупація Донбасу Незаконна тимчасова окупація Донбасу - бойові дії на території Донецької та Луганської областей України, що почалися у квітні 2014 року та передували повномасштабному кривавому вторгненню Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

"Я думаю, це те, чого вони хочуть, але це не означає, що вони зможуть це зробити. Я думаю, що перше місто, з яким їм доведеться зіткнутися, - це Павлоград. Є нові лінії оборони між Покровськом і Павлоградом. Так що я сподіваюся, що ці підготовлені лінії оборони витримають і будуть триматися принаймні до наступного літа", - додав Рьопке.

Дивіться відео - Покровськ місто на лінії фронту:

Раніше у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська. Українське керівництво все ще може зміцнити лінію фронту, пише Financial Times.

Нагадаємо, у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. У Донецькій області росіяни ще мають тактичну перевагу, нагадав Іван Тимочко.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся далі.

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