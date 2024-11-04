ЗСУ не в найкращому становищі на фронті: Жорін дав важливий прогноз про бої взимку

Військовий заявив, що нині український піхотинець сам змушений створювати у себе під ногами ці фортифікаційні споруди.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада

Ключові тези Максима Жоріна:

Взимку бойові дії погіршать позиції ЗСУ

ЗСУ матимуть не найкраще становище на фронті взимку

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін пояснив, якими будуть бойові дії на фронті взимку. Зимовий період однаково складний як для нас, так і для нашого ворога. Зима має певні переваги та складнощі для ведення бойових дій.

"Для піхотинця воювати взимку - це найбільший жах. Окрім того, що динаміка боїв надзвичайно висока, тебе постійно намагаються вбити, ще й погодні умови треба якось пережити", - зазначив військовий.

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Жорін вважає, що цієї зими українські військові входять не в найкращому становищі на фронті.

"Було би трохи легше, якби ми заздалегідь займались інженерно-фортифікаційними спорудами, проте сьогодні в більшості український піхотинець сам змушений створювати у себе під ногами ці фортифікаційні споруди. Під обстрілами, штурмами, натиском ворога, а скоро і в мороз. А про зручні й тактично вигідні позиції можна навіть не згадувати", - підсумував він.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ накопичує сили для нового наступу. Лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" За його даними, ворог стягує свої сили на Запорізькому напрямку. Свій наступ вони можуть почати у напрямку Гуляйполя. Військовий також розповів про ситуацію на фронті.

Стало відомо, що під Кураховим 2 тисячі бійців ЗСУ протистоять 10 тисяч росіян. Російська окупаційна армія намагається вибити Сили оборони України із села Іллінка, що за 50 км на захід від Донецька. Якщо Іллінка та навколишні населені пункти впадуть, РФ може оточити гарнізон ЗСУ у Кураховому.

У ЗСУ розповіли про агресивні атаки росіян на Курахівському напрямку. Назар Войтенков повідомив, що Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу просуватися. Зараз тривають активні бойові зіткнення. ЗСУ перебувають у складній обороні та продовжують відбивати ворожі атаки.

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