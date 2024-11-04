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Ситуація близька до критичної: під Кураховим 2 тис. бійців ЗСУ протистоять 10 тис. росіян

Анна Ярославська
4 листопада 2024, 09:27
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Кремль знайшов виграшну стратегію у вигідний час і явно готовий обміняти техніку і війська на територію.
Донецька область
У Forbes назвали критичною ситуацію під Кураховим / Фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Що буде, якщо окупанти виб'ють ЗСУ з Іллінки
  • У чому полягає стратегія Кремля

Російська окупаційна армія намагається вибити Сили оборони України із села Іллінка, яке розташоване за 50 км на захід від Донецька. Як пише Forbes, бійцям 79 бригади ЗСУ, чисельність яких становить близько двох тисяч, протистоїть 10-тисячне угруповання 20-ї мотострілецької дивізії РФ.

Журналісти пишуть, що якщо Іллінка та навколишні населені пункти впадуть, російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому - це ключова позиція для оборони українців на півдні Донецької області.

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"Ситуація близька до критичної", - розповів один з українських операторів БпЛА 79 ДШБр, яка перебуває під ворожим натиском.

Іллінка на карті
Іллінка на карті / deepstatemap.live

Десантники тут відбивають масовані механічні штурми росіян. Втрати окупантів тут сягнули рекордного рівня. Аналітик Ендрю Перпетуа повідомив про 206 знищених, пошкоджених і покинутих російських одиниць техніки. На цій ділянці фронту він нарахував 49 одиниць техніки ЗСУ.

"Однак Кремль знайшов виграшну стратегію у вигідний час і явно готовий обміняти техніку і війська на територію", - зазначає Forbes.

Видання цитує українського журналіста Станіслава Асєєва, який заявив, що стратегія Кремля проста, але ефективна.

"Росіяни продовжують успішно використовувати тактику "мішка", обходячи наші позиції з трьох сторін і залишаючи вузьке "горло" для відступу. У результаті навіть у боєздатних частинах часто починається паніка оточення, що призводить до відведення військ", - сказав Асєєв.

Ситуація близька до критичної: під Кураховим 2 тис. бійців ЗСУ протистоять 10 тис. росіян
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред ​

При цьому деякі бійці ЗСУ вважають, що кілька десятків українських батальйонів у Курській області, до складу яких входять одні з найкращих військових і техніки Києва, були б більш корисними на Донбасі.

"Поки ми так багато втрачаємо на Донецькому напрямку, я запитую себе: що я роблю на Курському? З першого дня роботи я був категорично проти цього. Моя думка не змінилася", - зазначив український військовий із 79-ї бригади.

"Міністерство оборони в Києві намагається сформувати нові бригади, щоб зміцнити зношену лінію фронту. Але найкращі з цих бригад усе ще перебувають на етапі навчання. І не вистачає сучасних транспортних засобів, щоб оснастити їх усіх", - додали в Forbes.

Ситуація на фронті - останні новини

Упродовж тижня російська армія окупувала близько 150 квадратних кілометрів території в Донецькій області. Окупанти також готуються до наземних атак на Запоріжжя. Про це повідомив командир Центру розвідки Міноборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Як повідомляв Главред, Сили Оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас у російської окупаційної армії є просування біля чотирьох населених пунктів - Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наступальні сили окупантів зосереджені на Курахівському та Покровському напрямках. Крім цього, РФ активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському напрямку. Сили оборони роблять усе, щоб стримати натиск окупаційних військ.

Окупанти тиснуть на українські позиції в районі міста Часів Яр, що на Донеччині, і намагаються оточити угруповання ЗСУ.

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