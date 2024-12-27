Росіяни спробували висадитися на острів під Херсоном: у ЗСУ заявили про втрати

На Придніпровському напрямку російські окупанти не припиняють штурмові дії.

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Що відбувається на островах Херсонщини / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, скріншот: deepstatemap

Ключові тези Волошина:

Окупанти РФ провели безуспішну висадку на острів під Херсоном

Окупанти намагаються взяти контроль над "сірою зоною"

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російські війська спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном. Проте штурм для росіян був провальним.

В ефірі телемарафону він зазначив, що на Придніпровському напрямку ворог продовжує і штурмові дії, і обстріли.

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"За минулу добу він продовжував намагання висадитися на острів Козацький. Проте успіху не зазнав, висадитися не зміг, поніс втрати в техніці", - сказав речник.

Яка ситуація на Херсонщині / скріншот: deepstatemap

За словами Волошина, серед втрат ворога, зокрема, човни, плавзасоби і особовий склад.

Варто зазначити, що острови у гирлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області та правобережну та лівобережну, знаходяться у так званій "сірій зоні" бойових дій. Окупанти намагаються взяти контроль над ними, оскільки це допоможе закріпитися на правобережжі.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ намагається форсувати Дніпро. 20 грудня вранці росіяни здійснили спробу прорватися до Херсона, але отримали відсіч. Задля цього противник збільшив кількість артилерійських обстрілів, почав вести саме вогонь з РСЗВ.

У ЗСУ видали заяву про штурм Херсона, адже РФ хоче захопити плацдарм на правому березі. На Придніпровському напрямку щодня фіксують по п'ять-сім штурмів окупантів, які вони здійснюють малими піхотними групами. Росіяни активізували штурми на островах Козацький та Великий Потьомкін.

У РНБО озвучили ключовий задум ворога, чому РФ лякає наступом на Херсон. Російські окупанти в Херсонській області здійснюють спроби висадитися на островах, однак шансів на успіх у них мало. Андрій Коваленко зазначив, що під час десантних операцій, армія РФ зазнає втрат.

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