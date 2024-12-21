РФ намагається форсувати Дніпро: у ЗСУ заявили про загрозу для Херсона

Під Херсоном противник збільшив кількість артилерійських обстрілів.

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На Херсонщині окупанти готують прорив / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 35-та окрема бригада морської піхоти

Головні тези Волошина:

РФ намагається захопити плацдарм ЗСУ

Що відбувається на Херсонщині

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що російські окупанти намагаються повторно окупувати Херсон. Задля цього ворог робить постійні спроби закріпитися на правому березі Дніпра.

20 грудня вранці росіяни здійснили спробу прорватися до Херсона, але отримали відсіч.

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За словами Волошина в ефірі телемарафону, окупанти щодня здійснюють по декілька спроб переправитися на острова, які перебувають контролем Сил оборони, і на правий берег. Ворог намагається захопити плацдарм на правому березі, розмістити там вогневі засоби, аби посиленно обстрілювати населені пункти, зокрема Херсон.

Тому, зауважив речник, чогось екстраординарного 20 грудня не відбулося. Вчора росіяни намагалися форсувати річку в районі Антонівського мосту.

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Задля цього противник збільшив кількість артилерійських обстрілів, почав вести саме вогонь з РСЗВ, з великокаліберної артилерії по Херсону та передмістю. І під час цього артобстрілу намагався малою групою переправитися в районі Антонівського мосту. Проте Сили оборони спрацювали на випередження, і як наслідок - противник не зміг доплисти навіть до середини Дніпра.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Генштабі назвали "найгарячіші" напрямки, де РФ намагається проломити оборону ЗСУ. На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала дев'ять разів поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Сім спроб окупантів просунутися вперед уже відбито.

У ЗСУ зробили важливу заяву про оточення українських військ в районі Успенівки. В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що військові частини, які протягом тривалого часу вели оборонні бої з силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення.

В ISW назвали напрямок, де ЗСУ відновили втрачені позиції на сході. Водночас фіксується просування російських загарбників під Куп'янськом, Торецьком, Кураховим, Вугледаром, Великою Новосілкою, біля Работиного та в Курській області.

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