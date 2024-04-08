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У Мережі "засвітили" російського офіцера, який наказав стріляти в українських полонених у Кринках

Дмитро Відоменко
8 квітня 2024, 09:18
Українських військовополонених у Кринках на лівобережжі Херсонщини, ймовірно, розстріляли окупанти з 328-го полку 104-ї дивізії армії РФ.
Розстріл, офіцер
Наказ відкрити вогонь по полонених міг віддати офіцер Сергій Іштуганов / колаж Главред, фото Evocation та ua.depositphotos.com

Українських військовополонених у населеному пункті Кринки на Херсонщині, ймовірно, розстріляли окупанти з 328-го полку 104-ї дивізії армії країни-агресора РФ. А наказ відкрити вогонь міг віддати командир Сергій Іштуганов, повідомляється на спеціалізованому порталі Evocation.

Цей підрозділ було сформовано восени 2023 року для участі у війні проти України, а на Херсонському напрямку він перебуває з листопада цього ж року.

У матеріалі стверджується, що окупанти цього підрозділу неодноразово потрапляли в гучні скандали. Йдеться про вимагання, пограбування та вбивства мирних жителів на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Крім того, зазначається, що командири жорстоко ставляться до особового складу, а також було зафіксовано факти знущань, тортур і позасудових розправ.

відео дня

Офіцер Іштуганов родом із російської глибинки - Республіки Марій Ел. Одразу після закінчення Військової академії Генштабу ЗС країни-агресора РФ став заступником командира 31-ї десантно-штурмової бригади в місті Ульяновську.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну саме цей підрозділ "відзначився" величезними втратами під час висадки в Гостомелі на Київщині, а також у боях Донецької області. Пізніше його без особливого розголосу розформували.

Що відомо про полонених і зниклих безвісти

Раніше відбувся 51-й обмін полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин і незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити тільки 147 громадян, які перебували в незаконному утриманні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Бої на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на лівому березі Дніпра російські окупаційні війська двічі намагалися атакувати позиції українських захисників. Однак ці спроби були неуспішними, повідомляють Сили оборони півдня України.

У ніч на 13 березня російські окупанти спробували висадити десант у районі Антонівського мосту на правому березі Дніпра. Однак ця ворожа операція провалилася через інтенсивний артилерійський обстріл з боку українських захисників. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона також зазначила, що захисні споруди на правому березі Дніпра на Херсонщині так добре організовані, що російські війська навіть не мають можливості наблизитися до них.

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окупація Херсонська область війна Росії та України
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