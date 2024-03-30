Не повертається 60-70% штурмових груп: у ЗСУ розкрили, що відбувається у Кринках

Російські окупанти вимушені підтягувати ресурси з глибоких тилів, з третьої лінії оборони.

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Що відбувається у Кринках / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот: deepstatemap

Речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк заявила, що у Кринках на лівобережжі Херсонської області не повертається 60-70% штурмових груп ворога. Росіяни змушені підтягувати ресурси з тилу.

"Якщо на Запорізькому напрямку облаштована вся ситуація - від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми. То на Херсонському напрямку, де у районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших (військових, - ред.) з плацдарму, тут складна ситуація у них (росіян, - ред.) з формуванням штурмових підрозділів", - пояснила вона в ефірі FREEДОМ.

Як зазначила Гуменюк, окупанти вимушені підтягувати ресурси з глибоких тилів, з третьої лінії оборони. За її словами, з Кринок не повертається близько 60-70% штурмових груп ворога.

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"Такі серйозні втрати для ворога - це кожен раз, крім реально знищення особистого складу, це і ще серйозна деморалізація у морально-психологічному плані", - додала речниця.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Нагадаємо, що Роман Світан розповів про важкі бої в Кринках. На Лівобережжі Херсонської області Сили оборони України у важких боях знищують ворога. Зараз головне завдання ЗСУ на Лівому березі - це розвідка боєм, а не створення лінії фронту.

Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни не припиняють штурм, тиснуть на плацдарм ЗСУ в районі Кринок. Спрямовуючи дрони з півдня, ворог намагається максимально використовувати тимчасово окуповані території для того, щоб не можна було їх знищити.

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