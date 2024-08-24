У ЗСУ анонсували "хороші новини" з Харківської області

Російські окупанти проводять атакувальні дії в напрямках Вовчанська та Липців, розповіли в оперативно-тактичному угрупованні Харків.

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ЗСУ на півночі Харківської області відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Окупанти агресора Росії в Харківській області продовжують активно атакувати позиції української армії в напрямках Вовчанська та Липців. ЗСУ відбивають атаки, очікуються хороші новини. Про це заявив представник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що ворог намагається наступати в напрямку Харкова, але українські війська протистоять окупантам.

При цьому у ЗСУ є успіхи на Харківському напрямку, очікуються хороші новини.

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"Противник намагається проводити активні штурмові дії на всіх ділянках фронту. Але ми успішно стримуємо ворога, завдаємо йому втрат і за сприятливих умов контратакуємо. Певні успіхи в нас є, у мене стриманий оптимізм. Але хороші новини будуть. Росіяни активні на Вовчанському напрямку і біля населеного пункту Липці. Там вони намагаються проводити штурмові дії, розширити зону контролю, але ЗСУ відбивають усі атаки ворога", - наголосив Віталій Саранцев.

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Росіяни відвели частину військ з Харківського на Курський напрямок, розповів Віталій Саранцев. Окупанти продовжують окопуватися на півночі Харківщини, проте їхня активність знизилася.

ЗСУ поступово витісняють окупантів із Харківської області, сказав президент Володимир Зеленський. Ворог не зможе захопити ні Харків, ні Україну.

Заради Курської області РФ готова "пожертвувати напрямком", вважають аналітики Інституту вивчення війни. На їхню думку, окупанти можуть пожертвувати північчю Харківської області.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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