Росіяни прийняли на озброєння ще одну балістичну ракету: у чому її особливість

Російське командування, як стверджують путінські пропагандисти, передало на озброєння окупантам міжконтинентальну балістичну ракету морського базування "Булава". Defense Express вказує, що цю ж ракету росіяни передавали війську у 2018 році.
Булава - характеристики ракети
- Ракета призначена для атомних стратегічних підводних ракетних крейсерів проєктів 995 та 995А ("Борей" і "Борей-А").
- Максимальна дальність - 9300 км.
- Маса - 36,8 т.
- Перший пуск "Булави" відбувся у 2005 році, у 2007-му ухвалили рішення про серійне виробництво деталей цієї ракети.
- Аналітики вказують, що цю ракету російське військо вже приймало на озброєння у 2018 році. Тоді ж пропагандисти звітували про "успішне" виконання програми контрольних стрільб.
Тоді як у 2023 році самі ж росіяни наголошували на потребі модернізувати "Булаву", що, на думку експертів, "може свідчити про те, що ракета не відповідає задеклорованим характеристикам чи має проблеми з надійністю".
Удари Росії - вибухи в Україні
Російські війська паралельно наступу на фронті продовжують тероризувати українські міста ударами по цивільній інфраструктурі. Через регулярні обстріли Укренерго запровадило аварійні відключення світла у всіх регіонах країни, в тому числі в Києві.
Напередодні, 14 травня, ворог вгатив бомбами по житловому будинку в Харкові, понад 20 людей отримали ушкодження.
Вже в середу, 15 травня, противник атакував цивільний обʼєкт у Миколаєві. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 5 людей.
Також вчора вибухи прогриміли у Дніпрі. Близько 3.30 в районі міста Дніпро підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Що відомо про Defense Express
Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.
Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.
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