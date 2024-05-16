Росіяни прийняли на озброєння ще одну балістичну ракету: у чому її особливість

У цієї ракети "дуже цікава історія", вказують військові аналітики.

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Росія може застосувати проти України нові ракети / Колаж Главреда. Фото: Defense Express

Російське командування, як стверджують путінські пропагандисти, передало на озброєння окупантам міжконтинентальну балістичну ракету морського базування "Булава". Defense Express вказує, що цю ж ракету росіяни передавали війську у 2018 році.

Булава - характеристики ракети

Ракета призначена для атомних стратегічних підводних ракетних крейсерів проєктів 995 та 995А ("Борей" і "Борей-А").

Максимальна дальність - 9300 км.

Маса - 36,8 т.

Перший пуск "Булави" відбувся у 2005 році, у 2007-му ухвалили рішення про серійне виробництво деталей цієї ракети.

Аналітики вказують, що цю ракету російське військо вже приймало на озброєння у 2018 році. Тоді ж пропагандисти звітували про "успішне" виконання програми контрольних стрільб.

Тоді як у 2023 році самі ж росіяни наголошували на потребі модернізувати "Булаву", що, на думку експертів, "може свідчити про те, що ракета не відповідає задеклорованим характеристикам чи має проблеми з надійністю".

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Удари Росії - вибухи в Україні

Російські війська паралельно наступу на фронті продовжують тероризувати українські міста ударами по цивільній інфраструктурі. Через регулярні обстріли Укренерго запровадило аварійні відключення світла у всіх регіонах країни, в тому числі в Києві.

Напередодні, 14 травня, ворог вгатив бомбами по житловому будинку в Харкові, понад 20 людей отримали ушкодження.

Вже в середу, 15 травня, противник атакував цивільний обʼєкт у Миколаєві. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 5 людей.

Також вчора вибухи прогриміли у Дніпрі. Близько 3.30 в районі міста Дніпро підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

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