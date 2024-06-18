Після затишшя окупанти почали різко сунути на Торецькому напрямку - ЗСУ

Нових артилерійських ударів з території Росії зазнали прикордонні населені пункти Сумської області.

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Окупанти сунуть на Торецькому напрямку / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що на фронті з початку доби відбулося вже 86 бойових зіткнень. Після тривалого затишшя російські війська активізувалися на Торецькому напрямку.

Як зазначають у пресслужбі Генштабу, українські воїни мужньо відбивають атаки ворога. Працює розвідка, артилерія, авіація та безпілотні системи.

У вечірньому зведенні повідомили, що підрозділи авіації та ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по п’яти районах зосередження особового складу росіян, двох пунктах управління, одному командно-спостережному пункту, двом засобах ППО противника.

відео дня

На Харківському напрямку тривають два бойові зіткнення в районі Вовчанська. Протягом дня загальні втрати росіян складають тут 105 осіб (безповоротні та санітарні). Також знищено один ворожий танк, одну БМП, дві артсистеми, вісім одиниць автомобільної техніки та одну - спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять ворожих спроб вклинитися в наші оборонні рубежі. Продовжується відбиття двох штурмів у районах населених пунктів Синьківка і Берестове.

На Лиманському напрямку відбувається ще одне боєзіткнення поблизу Тернів, а загальне число ворожих штурмових дій зросло до 11.

На Сіверському напрямку ворог вдавався до штурмових дій 14 разів. Триває бій з російськими загарбниками поблизу населеного пункту Спірне.

На Краматорському напрямку окупанти не полишають спроб покращити своє положення в мікрорайоні Новий міста Часів Яр. Бойове зіткнення триває.

На Торецькому напрямку російські окупанти активізувалися та почали одразу п’ять штурмових дій - у районах населених пунктів Нью-Йорк, Північне і Південне. Сили оборони України контролюють ситуацію та дають відсіч агресору.

Найбільшу активність противник виявляє на Покровському напрямку. Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 26. Триває відбиття 12 атак росіян, зокрема в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша та Сокіл.

На Курахівському напрямку загарбники вже чотири рази здійснювали штурмові спроби на локації Красногорівки. Два бойові зіткнення продовжуються.

На Времівському напрямку українські воїни відбивають атаку окупантів у районі Урожайного.

Нових артилерійських ударів з території Росії зазнали прикордонні населені пункти Сумської області. Так, село Тур’я було обстріляне з напрямку Графовка (РФ), Вовківка і Ходине - зі Старої Миколаївки (РФ), Сидорівка - з боку Поповки (РФ).

"На решті напрямків обстановка залишається без суттєвих змін", - додали у Генштабі.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли про успішні контратаки на фронті. Сили оборони України проводять успішні контратаки та займають вогневі точки противника на певних ділянках фронту. За його словами, на певних ділянках фронту Сили оборони здійснюють успішні дії, і ворогу доводиться перейти до оборони.

Президент України Володимир Зеленський назвав головне завдання Сил оборони на фронті. Глава держави зазначив, що зараз ситуація вже краща, вона стабілізувалася завдяки бійцям ЗСУ, проте поки що зарано говорити про плани на рік.

У ЗСУ розкрили деталі боїв за Вовчанськ. Станіслав Бунятов розповів подробиці боїв за Вовчанськ Харківської області та повідомив, що російські окупанти заблоковані на території Агрегатного заводу. Блокування росіян на Агрегатному заводі істотно на ситуацію у Вовчанську не вплинуло.

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