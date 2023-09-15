РФ скинула авбомбу по житловому кварталу Нової Каховки: є постраждалі

15 вересня російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами Херсонську область - під удар країни-агресорки Росії потрапила Нова Каховка.
Як повідомили у Telegram-каналі "Херсон: Война без фейков", за попередньою інформацією, на житловий район впала авіабомба з російського літака.
"За інформацією з місць, на жаль, є постраждалі", - зазначили у повідомленні.відео дня
Стало відомо, що декілька російських літаків вилетіли із району Таганрога та випустили КАБ у бік Бериславського району, але одна з авіабомб упала у Новій Каховці, повідомили у Telegram.
Дивіться відео наслідків російської атаки:
Атака росіян по Херсону
Нагадємо, що росіяни обстріляли ТЦ, церкву та лікарню в Херсоні. По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, повідомив Прокудін.
Окупанти скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона. Дві керовані авіабомби російські загарбники скинули з літаків близько 4 години ранку. Є постраждалі та руйнування.
Вночі окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано.
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