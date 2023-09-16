Адмірал Макаров атакували морські безпілотники: що відбувається з флагманом ЧФ

Фрегат Адмірал Макаров після потоплення крейсера Москва став флагманом Чорноморського флоту.

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Флагман ЧФ Адмірал Макаров атакували в Чорному морі / колаж фото Міноборони РФ, скріншот

У Мережі з'явилися нові супутникові знімки російського фрегата Адмірал Макаров в акваторії Севастополя.

Радіо Свобода виявило російський військовий корабель на супутниковому знімку Planet.com, зробленому вранці 15 вересня.

При цьому російський фрегат Адмірал Макаров, який після потоплення крейсера Москва став флагманом Чорноморського флоту, буксирують два буксири.

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Адмірал Макаров йде на буксирі / t.me/radiosvoboda

Атака на флагман ЧФ Адмірал Макаров

Як відомо, 29 жовтня 2022 року Адмірал Макаров був пошкоджений під час однієї з перших атак українських надводних дронів на Севастополь. Підтверджень цієї інформації не було.

Пізніше стало відомо про те, що Адмірал Макаров отримав камуфляжне забарвлення носової і кормової частин.

Раніше з Мережі опублікували фото російського ракетного корабля на повітряній подушці Самум після того, як в нього вдарили в Чорному морі експериментальним морським дроном Служби безпеки України Морський малюк.

Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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