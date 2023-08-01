РФ обстріляла лікарню в центрі Херсона: загинув молодий лікар, поранена медсестра

Сьогодні близько 11:00 армія РФ в черговий раз обстріляла центр Херсона. Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.

https://glavred.net/ukraine/rf-obstrelyali-bolnicu-v-centre-hersona-pogib-molodoy-vrach-ranena-medsestra-10489945.html Посилання скопійоване

Армія РФ в черговий раз обстріляла центр Херсона / Колаж: Главред, фото: t.me/olexandrprokudin

Вранці у вівторок, 1 серпня, російські окупаційні війська обстріляли лікарню у Херсоні. Загинув молодий лікар, який лише кілька днів тому приступив до своїх обов'язків. Поранена медсестра.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, сьогодні близько 11:00 армія РФ в черговий раз обстріляла центр Херсона. Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.

"Множинні осколкові поранення несумісні з життям отримав лікар. Травмована також медсестра", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Як уточнив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, загиблий лікар лише кілька днів тому вступив на посаду. За життя пораненої медсестри зараз борються медики.

Через обстріл лікарні у Херсоні загинув молодий лікар / Фото : t.me/olexandrprokudin

Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили і в одну з медустанов міста.

"Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестри - травмована щелепа, їй надають медичну допомогу. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії", - додав він.

Під обстріл у Херсоні потрапила лікарня / Фото : t.me/olexandrprokudin

Як повідомляв Главред, 23 червня російські окупанти обстріляли Херсон і вдарили по комунальному транспортному підприємству. Загинули двоє працівників.

55-річний комунальник загинув на місці. Ще п'ятеро його колег отримали поранення - їх госпіталізували в медустанови. Саме там від отриманих ран помер 43-річний комунальник.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня російські окупаційні війська завдали серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Зафіксовано влучання по гуртожитку. Відомо про одного постраждалого.

Інші новини: