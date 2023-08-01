РФ обстріляла лікарню в центрі Херсона: загинув молодий лікар, поранена медсестра

Вранці у вівторок, 1 серпня, російські окупаційні війська обстріляли лікарню у Херсоні. Загинув молодий лікар, який лише кілька днів тому приступив до своїх обов'язків. Поранена медсестра.
Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, сьогодні близько 11:00 армія РФ в черговий раз обстріляла центр Херсона. Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.
"Множинні осколкові поранення несумісні з життям отримав лікар. Травмована також медсестра", - йдеться у повідомленні.
Як уточнив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, загиблий лікар лише кілька днів тому вступив на посаду. За життя пораненої медсестри зараз борються медики.
Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили і в одну з медустанов міста.
"Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестри - травмована щелепа, їй надають медичну допомогу. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії", - додав він.
Як повідомляв Главред, 23 червня російські окупанти обстріляли Херсон і вдарили по комунальному транспортному підприємству. Загинули двоє працівників.
55-річний комунальник загинув на місці. Ще п'ятеро його колег отримали поранення - їх госпіталізували в медустанови. Саме там від отриманих ран помер 43-річний комунальник.
Нагадаємо, в ніч на 1 серпня російські окупаційні війська завдали серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Зафіксовано влучання по гуртожитку. Відомо про одного постраждалого.
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